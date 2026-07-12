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Mỹ tuyên bố tấn công 140 mục tiêu quân sự của Iran, “chảo lửa” Trung Đông đứng trước bước ngoặt mới

Lại Bá Dương
Lại Bá Dương

Tình hình Trung Đông tiếp tục tăng nhiệt với các động thái quân sự dồn dập từ Washington.

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