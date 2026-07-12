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Mỹ tuyên bố tấn công 140 mục tiêu quân sự của Iran, “chảo lửa” Trung Đông đứng trước bước ngoặt mới
Lại Bá Dương
12/07/2026 21:05
Tình hình Trung Đông tiếp tục tăng nhiệt với các động thái quân sự dồn dập từ Washington.
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Mỹ tuyên bố tấn công 140 mục tiêu quân sự của Iran, “chảo lửa” Trung Đông đứng trước bước ngoặt mới
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