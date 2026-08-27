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Mỹ tung loạt đòn trừng phạt mới, Iran và các đối tác thương mại sẽ đối mặt điều gì?

Lại Bá Dương
Lại Bá Dương

Ngày 24/8, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent công bố loạt biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Iran

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