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Mỹ tung loạt đòn trừng phạt mới, Iran và các đối tác thương mại sẽ đối mặt điều gì?
Lại Bá Dương
27/08/2026 07:52
Ngày 24/8, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent công bố loạt biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Iran
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