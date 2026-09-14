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Iran dội gáo nước lạnh vào kỳ vọng đạt thỏa thuận về eo biển Hormuz với Oman

Lại Bá Dương
Lại Bá Dương

Eo biển Hormuz tiếp tục là tâm điểm trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông chưa hạ nhiệt.

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