Tìm theo tiêu đề
Bài viết
Tác giả
Tìm kiếm
VIETTIMES
Xã hội số
Góc nhìn
Kinh tế số
Khoa học - Công nghệ
Thị trường số
Short Video
Thế giới
Chuyện doanh nhân
Truyền thông số
close
Đăng nhập
Trang chủ
Xã hội số
Xã hội
Pháp luật
Y tế
Góc nhìn
Kinh tế số
Bất động sản
Kinh Doanh
Tin công bố
Chứng khoán
Dữ liệu
Khoa học - Công nghệ
AI
Chuyển đổi số
Hạ tầng số
Thị trường số
Xe
Sản phẩm dịch vụ
Tư vấn tiêu dùng
Thế giới
Chuyện lạ
Phân tích
Công nghệ mới
Chuyện doanh nhân
Truyền thông số
Viettimes Media
Ảnh
Video
Short Video
Emagazine
Infographic
Youtube Viettimes
Iran dội gáo nước lạnh vào kỳ vọng đạt thỏa thuận về eo biển Hormuz với Oman
Lại Bá Dương
14/09/2026 06:55
Eo biển Hormuz tiếp tục là tâm điểm trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông chưa hạ nhiệt.
Video tiếp theo
Người đàn ông kể lại 9 ngày sinh tồn trong hầm thuỷ điện tối tăm sau trận lũ quét thảm khốc ở Nepal
Iran dội gáo nước lạnh vào kỳ vọng đạt thỏa thuận về eo biển Hormuz với Oman
Kho vũ khí ở Bulgaria bất ngờ phát nổ thành "quả cầu lửa" khổng lồ, cháy rực rỡ trong đêm
Ông Trump nghi Iran đứng sau vụ Houthi tấn công đường ống dẫn dầu của Ả rập Xê út
Siết chặt quản lý tàu thuyền, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới diễn biến phức tạp
Hà Tĩnh đến Đà Nẵng hứng mưa như trút nước, có nơi vượt ngưỡng 350mm
Thảm kịch cháy phà tại Philippines: Số người thiệt mạng tăng lên 76, vẫn còn 13 người mất tích
Áp thấp nhiệt đới giữ nguyên cường độ, tiến thẳng vào vùng biển Quảng Trị – TP. Huế
Houthi chiếm đảo chiến lược Perim ở eo biển Bab al-Mandab, siết kiểm soát "yết hầu biển Đỏ"
Israel tiêu diệt một chỉ huy cấp cao của Hamas trong cuộc không kích ở Gaza
Video liên quan
Người đàn ông kể lại 9 ngày sinh tồn trong hầm thuỷ điện tối tăm sau trận lũ quét thảm khốc ở Nepal
Kho vũ khí ở Bulgaria bất ngờ phát nổ thành "quả cầu lửa" khổng lồ, cháy rực rỡ trong đêm
Ông Trump nghi Iran đứng sau vụ Houthi tấn công đường ống dẫn dầu của Ả rập Xê út
Siết chặt quản lý tàu thuyền, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới diễn biến phức tạp
Hà Tĩnh đến Đà Nẵng hứng mưa như trút nước, có nơi vượt ngưỡng 350mm
Thảm kịch cháy phà tại Philippines: Số người thiệt mạng tăng lên 76, vẫn còn 13 người mất tích
Áp thấp nhiệt đới giữ nguyên cường độ, tiến thẳng vào vùng biển Quảng Trị – TP. Huế
Houthi chiếm đảo chiến lược Perim ở eo biển Bab al-Mandab, siết kiểm soát "yết hầu biển Đỏ"
Israel tiêu diệt một chỉ huy cấp cao của Hamas trong cuộc không kích ở Gaza
Houthi áp sát “yết hầu” Biển Đỏ, Thái tử Ả-rập Xê-út cầu viện Trump nhưng nhận hồi đáp bất ngờ
Cử tri trung thành bắt đầu hoài nghi về chiến lược bầu cử giữa nhiệm kỳ của Tổng thống Trump
Thị trường chứng khoán UAE khởi sắc sau chuỗi phiên giao dịch ảm đạm
Công an phường Phước Tân (Đồng Nai) chủ động phòng, chống ngập úng, bảo đảm an toàn cho người dân
Áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông, di chuyển theo hướng tiến vào miền Trung nước ta
Ông JD Vance xuất hiện tại đại hội đảng Cộng hòa, gửi thông điệp bất ngờ tới cử tri ủng hộ ông Trump
Israel tuyên bố xóa sổ 2km “pháo đài ngầm” của Hezbollah ở Lebanon, hé lộ mạng lưới vũ khí đáng gờm
Nepal kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả trận lũ quét thảm khốc khiến hơn 1.000 người chết
Iran ra quyết định bất ngờ, tạm dừng thu phí tàu nước ngoài chở năng lượng đến hoặc đi từ Tehran
Tổng thống Trump khẳng định “không hối tiếc” về quyết định tuyên chiến với Iran
Chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục siết chặt quy định đối với visa H-1B
Xem thêm