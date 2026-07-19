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Hé lộ lý do quân đội Venezuela chậm ứng phó thảm họa động đất kép

Lại Bá Dương
Lại Bá Dương

Phản ứng của chính phủ Venezuela sau trận động đất thảm khốc tiếp tục vấp phải làn sóng chỉ trích.

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