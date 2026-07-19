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Hé lộ lý do quân đội Venezuela chậm ứng phó thảm họa động đất kép
Lại Bá Dương
19/07/2026 17:35
Phản ứng của chính phủ Venezuela sau trận động đất thảm khốc tiếp tục vấp phải làn sóng chỉ trích.
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Hé lộ lý do quân đội Venezuela chậm ứng phó thảm họa động đất kép
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