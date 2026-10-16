Hé lộ chiến lược phát triển của MobiFone đến năm 2030
Chủ tịch MobiFone cho biết doanh nghiệp đã xây dựng chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Chủ tịch MobiFone cho biết doanh nghiệp đã xây dựng chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
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Lực lượng an ninh Iraq đã tổ chức các cuộc diễu hành ở Baghdad và Najaf để kỷ niệm "Ngày Chủ quyền", một ngày lễ quốc gia đánh dấu việc rút quân Mỹ khỏi nước này.
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