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Hé lộ chiến lược phát triển của MobiFone đến năm 2030

Hoàng Dung
Hoàng Dung

Chủ tịch MobiFone cho biết doanh nghiệp đã xây dựng chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

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#MobiFone #doanh nghiệp viễn thông #chủ tịch MobiFone

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