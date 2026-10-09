Giải pháp tài chính linh hoạt cho mọi nhu cầu vay mua xe tại VPBank

Với thời gian phê duyệt nhanh chóng từ 1 phút, tỷ lệ vay tới 85% cùng thời gian vay linh hoạt dài nhất 96 tháng, giải pháp cho nhu cầu vay mua xe của VPBank giúp tháo gỡ rào cản tài chính, mở rộng cơ hội sở hữu phương tiện cho nhiều nhóm khách hàng.

Giải pháp tài chính toàn diện cho đa dạng nhu cầu

Ô tô ngày nay không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại của cá nhân và gia đình, mà còn có thể trở thành phương tiện tạo thu nhập và phục vụ hoạt động kinh doanh. Nắm bắt nhu cầu đó, Ngân hàng VPBank đã xây dựng giải pháp tài chính toàn diện, đáp ứng từ nhu cầu sở hữu xe phục vụ đời sống, chạy dịch vụ đến đầu tư phương tiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo đó, VPBank hỗ trợ lên tới 85% giá trị xe, hạn mức vay tới 8 tỷ đồng và thời hạn vay tối đa 96 tháng với khách hàng mua xe dưới 9 chỗ hoặc xe bán tải. Theo đại diện ngân hàng, nhóm khách hàng vay mua xe để chạy dịch vụ cũng là một tệp khách hàng lớn trong hoạt động cho vay mua ô tô tại VPBank.

Với nhóm khách hàng có nhu cầu đầu tư phương tiện phục vụ kinh doanh như xe tải, xe khách, xe trên 9 chỗ hay các loại xe chuyên dụng khác, VPBank cung cấp khoản vay lên tới 20 tỷ đồng, thời hạn vay tối đa 84 tháng, cùng phương án trả nợ linh hoạt giúp khách hàng có thêm nguồn lực đầu tư tài sản, đồng thời chủ động hoạch định nghĩa vụ trả nợ và cân đối dòng tiền trong quá trình kinh doanh.

Chị Thanh Hương, một khách hàng tại Hà Nội, cho biết chiếc xe 7 chỗ mà gia đình chị sở hữu hiện vừa phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày, vừa trở thành nguồn thu nhập bổ sung từ hoạt động chạy dịch vụ ngoài giờ. "Điều tôi quan tâm là khoản vay và thời gian trả nợ phù hợp với khả năng tài chính của gia đình. Nhờ được tư vấn phương án phù hợp, tôi có thể sở hữu chiếc xe mong muốn, vừa chủ động kế hoạch chi tiêu trong dài hạn. Chiếc xe giờ đây không chỉ phục vụ gia đình mà còn tạo thêm nguồn thu nhập khi có thời gian rảnh rỗi."

Công nghệ vượt trội – Mạng lưới rộng khắp

Nhiều năm nay, VPBank đầu tư mạnh vào công nghệ nhằm rút ngắn quy trình vận hành, mang lại trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng. Điển hình là ứng dụng VPBank Race Car, nền tảng dành cho các showroom ô tô, cho phép nhân viên tư vấn của showroom nhập thông tin khách hàng và nhận kết quả phê duyệt khoản vay chỉ trong 1 phút. Nhờ đó, khách hàng có thể biết trước khả năng vay vốn mà không cần trải qua những thủ tục phức tạp.

Bên cạnh đó, VPBank cũng triển khai luồng phê duyệt Instant Lending dành cho đội ngũ tư vấn của ngân hàng với thời gian trả kết quả chỉ khoảng 30 giây. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, khoản vay có thể được giải ngân trong vòng 2 giờ, rút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi và giúp khách hàng sớm hoàn tất kế hoạch sở hữu xe.

Theo đại diện VPBank, hơn 95% hồ sơ vay mua ô tô hiện được xử lý tự động thông qua các hệ thống công nghệ, góp phần rút ngắn thời gian xử lý và mang đến trải nghiệm nhanh chóng, liền mạch cho cả khách hàng và đối tác showroom.

Song song với đầu tư công nghệ, VPBank tiếp tục mở rộng hệ sinh thái tài chính ô tô thông qua hợp tác với hơn 14 hãng xe trên thị trường như VinFast, THACO, Mitsubishi, Honda, Hyundai, BYD… cùng mạng lưới hơn 2.400 showroom ô tô trên toàn quốc. Bên cạnh đó, có hơn 300 Chi nhánh/ Phòng giao dịch VPBank đang triển khai giải pháp tài chính ô tô, tạo điều kiện để khách hàng tiếp cận nguồn vốn thuận tiện ở mọi địa phương.

Thông qua các chương trình hợp tác với hãng xe, khách hàng còn được hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn. Chẳng hạn, khách hàng mua xe VinFast, Honda, OMODA & JAECOO hoặc MG có thể nhận hỗ trợ lãi suất 0% trong 12 tháng đầu, trong khi khách hàng mua xe Skoda được áp dụng mức lãi suất ưu đãi chỉ từ 5%/năm trong năm đầu tiên.

Khẳng định vị thế trên thị trường tài chính ô tô

Nhờ sự kết hợp giữa giải pháp tài chính linh hoạt, nền tảng công nghệ hiện đại và hệ sinh thái đối tác rộng khắp, VPBank đang từng bước khẳng định vị thế trong lĩnh vực tài chính ô tô.

Hiện ngân hàng có gần 200.000 khách hàng đang sử dụng dịch vụ tín dụng ô tô và năng lực cho vay hơn 7.000 xe mỗi tháng. Tốc độ tăng trưởng dư nợ và khách hàng duy trì trên 30% mỗi năm trong những năm gần đây. Đáng chú ý, phân khúc khách hàng vay mua xe phục vụ kinh doanh ghi nhận mức tăng trưởng mạnh khi kết quả 8 tháng đầu năm 2026 đã vượt mức tăng trưởng của cả năm 2025.

Với giải pháp tài chính bao phủ từ xe cá nhân đến xe kinh doanh, hạn mức vay cạnh tranh, quy trình số hóa hiện đại cùng khả năng phê duyệt nhanh chóng, VPBank đang xây dựng hệ sinh thái tài chính ô tô toàn diện với mạng lưới đối tác rộng khắp trên toàn quốc. Qua đó, ngân hàng đồng hành cùng khách hàng ở mọi nhu cầu sở hữu và đầu tư phương tiện, từ phục vụ cuộc sống đến phát triển hoạt động kinh doanh.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ hotline 1900545415 hoặc xem tại: https://www.vpbank.com.vn/ca-nhan/vay/vay-mua-oto