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Đại tướng Phan Văn Giang dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Lại Bá Dương
Lại Bá Dương

Đại tướng Phan Văn Giang dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

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