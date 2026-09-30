close Đăng nhập

Youtube Viettimes

Chứng khoán vùng Vịnh đồng loạt giảm điểm sau động thái mới của ông Trump với Iran

Lại Bá Dương
Lại Bá Dương

Thị trường chứng khoán tại khu vực Vùng Vịnh ghi nhận sắc đỏ áp đảo trong phiên giao dịch ngày 28/9.

Video tiếp theo

Video liên quan