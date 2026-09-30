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Chứng khoán vùng Vịnh đồng loạt giảm điểm sau động thái mới của ông Trump với Iran
Lại Bá Dương
30/09/2026 08:18
Thị trường chứng khoán tại khu vực Vùng Vịnh ghi nhận sắc đỏ áp đảo trong phiên giao dịch ngày 28/9.
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