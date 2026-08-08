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Bắc Kinh hứng mưa lớn khi “quái bão” Dolphin áp sát, Trung Quốc khẩn trương ứng phó
Lại Bá Dương
08/08/2026 11:18
Chính quyền thủ đô Bắc Kinh vừa phát đi cảnh báo mưa lớn tại nhiều quận nội và ngoại thành.
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