close Đăng nhập

Youtube Viettimes

Bắc Kinh hứng mưa lớn khi “quái bão” Dolphin áp sát, Trung Quốc khẩn trương ứng phó

Lại Bá Dương
Lại Bá Dương

Chính quyền thủ đô Bắc Kinh vừa phát đi cảnh báo mưa lớn tại nhiều quận nội và ngoại thành.

Video tiếp theo

Video liên quan