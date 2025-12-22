close Đăng nhập

Trung tướng Nga tử vong trong vụ đánh bom xe ở Moscow

Thanh Hiếu
Thanh Hiếu

Các quan chức Nga cho hay nhiều khả năng đây là vụ ám sát do cơ quan tình báo Ukraine thực hiện.

“Mưa đỏ” lại là chủ đề tranh luận khi chiếu miễn phí

Việc "Mưa đỏ" được phát sóng miễn phí trên truyền hình giúp bộ phim tiếp cận đông đảo khán giả hơn, nhưng đồng thời cũng khiến các tranh luận cũ về tính chính xác lịch sử tiếp tục nóng lên. Bộ phim vẫn vấp phải các ý kiến trái chiều xoay quanh việc hư cấu và tôn trọng lịch sử.

Dấu ấn một thập kỷ VietTimes và 15 năm Hội Truyền thông số Việt Nam

Tối 18/12 tại Hà Nội, lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Tạp chí điện tử VietTimes và 15 năm Hội Truyền thông số Việt Nam diễn ra trong không khí trang trọng, ấm cúng và giàu cảm xúc. Sự kiện không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường hình thành, phát triển của hai đơn vị, mà còn ghi dấu những bước tiến quan trọng trong hành trình chuyển đổi số của VietTimes.

Cảm xúc vỡ òa khi tuyển bóng ném Việt Nam vô địch SEA Games 33

Trong trận chung kết đầy kịch tính tại SEA Games 33, tuyển bóng ném Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Thái Lan để giành tấm HCV danh giá. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, nhiều cầu thủ bật khóc nức nở, khép lại hành trình thi đấu quả cảm bằng khoảnh khắc vỡ òa hạnh phúc.

Sạt lở đất đá trên quốc lộ 6 khiến 3 người thiệt mạng

Vụ sạt lở trên quốc lộ 6 đoạn qua tỉnh Phú Thọ đã làm 3 người tử vong, 2 người bị thương. Hiện địa phương đang huy động hàng chục dân quân cùng Công an xã và lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường.

Người mua nhà trả góp "đuối sức" khi lãi vay tăng cao

Lãi suất cho vay tại nhiều ngân hàng bắt đầu gia tăng tạo áp lực đối với người vay mua nhà, nhất là những người sử dụng đòn bẩy tài chính cao. Gánh nặng lãi suất có thể kìm hãm sức mua, khiến thanh khoản trên thị trường nhà ở suy giảm. 