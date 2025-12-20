close Đăng nhập

Cách chức hiệu trưởng và phó hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Thủy

Thanh Hiếu (T/h)
Thanh Hiếu (T/h)

UBND xã Kim Ngân cho biết vừa ban hành quyết định thi hành kỷ luật cách chức đối với Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy.

