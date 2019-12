YouTube lên kế hoạch thắt chặt nội dung các video cho trẻ em

Mới đây YouTube đã phải chịu án phạt 170 triệu USD do FTC đưa ra vì lý do vi phạm Đạo luật Bảo vệ Quyền riêng tư Trẻ em trên mạng internet. Đây là một số tiền lớn với nhiều người nhưng nó chẳng nhằm nhò gì so với một công ty khổng lồ như Google. Tuy vậy, sau khi nhận án phạt Google cũng đang lên kế hoạch ngăn chặn những nội dung bạo lực và không lành mạnh nhắm đến trẻ em trên YouTube.

Theo Bloomberg, YouTube đã thành lập riêng một nhóm có tên là Crosswalk, nhóm này có 40 thành viên với nhiệm vụ kiểm soát tất cả các video được đăng lên ứng dụng YouTube Kids (đây là phiên bản YouTube dành cho trẻ em). Sở dĩ YouTube phải lập nên nhóm kiểm soát video này là bởi vào năm ngoái họ đã phát hiện một số video đáng lo ngại trên ứng dụng YouTube Kids với nội dung tự tử và bạo lực, không phù hợp với các bé.

Bà Susan Wokcicki - giám đốc điều hành YouTube (Ảnh: businessinsider)

Một số thông tin cho hay, ban đầu ban lãnh đạo YouTube còn nảy ra một ý tưởng sẽ giao cho nhóm Crosswalk nhiệm vụ kiểm duyệt tất cả những video trên YouTube Kids bằng cách xem "chay". Tuy nhiên đến phút cuối CEO Susan Wokcicki đã từ bỏ kế hoạch này. Lý do là bởi họ không thể có đủ thời gian để làm điều đó, theo ước tính cứ mỗi phút YouTube lại có 500 giờ video content được đăng tải.



YouTube tuyên bố đầu năm sau sẽ có những hành động mạnh mẽ hơn nhắm đến những video có nội dung vi phạm chính sách về quyền trẻ em của YouTube. Cụ thể YouTube sẽ cố gắng giảm bớt 80% video có nội dung vi phạm chính sách của họ, đồng thời tăng 60% số lượng người xem trên các video từ các "nhà sản xuất có thẩm quyền".



Nguồn: Engadget