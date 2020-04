WHO và Đài Loan tranh cãi nảy lửa vì COVID-19

Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, chuyên gia về vi trùng học người Ethiopia và đang là Tổng Giám đốc WHO, đã cáo buộc cơ quan phụ trách ngoại giao của Đài Loan có liên quan tới một chiến dịch kéo dài nhiều tháng chống lại ông, và cho rằng kể từ khi virus corona chủng mới xuất hiện, bản thân ông bị công kích nhiều lần, trong đó có cả những lời dọa giết và lời lẽ phân biệt chủng tộc.

“Đòn tấn công này xuất phát từ Đài Loan” – ông Tedros nói trong hôm 9/4.

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn, theo Reuters, đã phản ứng trong một tuyên bố rằng nếu ông Tedros tới thăm Đài Loan và “tự mình chứng kiến những nỗ lực chống COVID-19, ông ta sẽ thấy rằng người Đài Loan chính là những nạn nhân thực sự của sự đối xử bất công”.

Đài Loan từng nêu quan điểm rằng WHO đang chịu ảnh hưởng của Trung Quốc và người Đài Loan đã trở thành quân cờ chính trị; theo Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump mấy ngày vừa qua cũng thể hiện rõ sự bức xúc của ông đối với WHO. Ông cáo buộc cơ quan này “thiên vị Trung Quốc”, nói rằng WHO đã xử lý không tốt từ giai đoạn đầu tiên chống đại dịch COVID-19 – một trong số đó là việc WHO chỉ trích việc ông Trump ban hành lệnh cấm tiếp nhận người dân đến từ Trung Quốc để chặn dịch.

Trong cuộc họp báo tổ chức tại Nhà Trắng hôm thứ Ba vừa qua, ông Trump tuyên bố: “Chúng tôi sẽ tạm ngừng nguồn tiền tài trợ cho WHO”.

Phản ứng lại, ông Tedros cảnh báo các nhà lãnh đạo trên thế giới không chính trị hóa đại dịch COVID-19.

“Nếu các bạn khong muốn có thêm nhiều nhiều túi đựng thi thể, các bạn nên tránh chính trị hóa nó – xin hãy cách ly việc chính trị hóa COVID-19” – ông nói.