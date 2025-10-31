Vương miện vàng, gậy golf, Boeing 747: Ông Trump nhận quà gì từ các nhà lãnh đạo nước ngoài?

Khi ông Trump đã có trong tay mọi thứ từ Boeing 747 riêng đến mã phóng hạt nhân, các nhà lãnh đạo châu Á phải đau đầu tìm món quà đủ độc đáo, thể hiện sự tôn trọng mà vẫn gây ấn tượng. Một trò chơi ngoại giao tinh tế, và đầy áp lực.

Những món quà mà ông Trump đã nhận được từ nguyên thủ các nước trong năm 2025. Ảnh: CNN.

Tặng quà gì cho một người đàn ông đã có tất cả – bao gồm cả một chiếc Boeing 747 riêng và bộ mã phóng hạt nhân?

Câu hỏi hóc búa về “món quà ngoại giao hoàn hảo” đã khiến các nguyên thủ thế giới và phái đoàn ngoại giao tại Washington trăn trở suốt hàng thập kỷ – và vấn đề đó càng trở nên thách thức hơn khi người nhận là ông Donald Trump.

Vốn dễ xiêu lòng trước những lời tán tụng và mê mẩn ánh vàng, ông Trump đã truyền cảm hứng cho hàng loạt món quà vừa kỳ quặc, vừa mang tính cá nhân – đôi khi cảm động, và trong ít nhất một trường hợp, hơi rùng rợn.

Tuần này, trong chuyến công du khắp châu Á, ông Trump đã nhận được những món quà được chuẩn bị kỹ lưỡng từ các nhà lãnh đạo mới trong khu vực, những người mong muốn củng cố quan hệ với đồng minh quyền lực nhất, và cũng thất thường nhất của họ.

Những món quà đó phản ánh những tính toán cẩn trọng mà các nhà lãnh đạo phải thực hiện: thể hiện sự tôn trọng, tạo ra sự bất ngờ, và cho thấy họ hiểu rõ người nhận – người được cho là rất nhạy cảm với cách mình được đối xử.

Hy vọng của họ là những nỗ lực này có thể khơi gợi thiện chí, từ đó mở đường cho các thỏa thuận thương mại thuận lợi hơn hoặc cam kết hợp tác an ninh mới. Còn nếu không, ít nhất nó cũng mang lại một khoảnh khắc ảnh chụp đầy tính biểu tượng.

Theo quy định đạo đức của Mỹ, những món quà mà Tổng thống Trump nhận được thực ra thuộc về toàn thể người dân Mỹ, và thường được chuyển giao cho Cơ quan Quản lý Dịch vụ Công (GSA). Tuy nhiên, Tổng thống có thể mua lại những món quà đó theo giá thị trường nếu muốn giữ làm kỷ niệm.

Trong nhiệm kỳ đầu, các nghị sĩ Dân chủ từng cáo buộc ông Trump không kê khai đầy đủ một số quà tặng mà ông nhận được từ lãnh đạo nước ngoài.

Dù cho cuối cùng những món quà này nằm ở đâu, chúng phản ánh rõ ràng nỗ lực của các nhà lãnh đạo thế giới trong việc ghi dấu ấn tốt đẹp với ông Trump trong nhiệm kỳ thứ hai của ông.

Dưới đây là một số món quà nổi bật nhất mà ông từng nhận được.

Theo CNN