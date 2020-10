Vụ “Tranh chấp môi giới BĐS ở Quảng Nam”: TAND thị xã Điện Bàn yêu cầu các bên ra sổ cho khách hàng

Liên quan đến tranh chấp hợp đồng môi giới BĐS giữa Công ty CP Bách Đạt An (chủ đầu tư) và Công ty CP Hoàng Nhất Nam (đơn vị môi giới) gây xôn xao dư luận suốt thời gian qua, ngày 14/10, TAND thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) đã đưa ra xét xử vụ án tranh chấp hợp đồng môi giới BĐS mà người đứng đơn là Hoàng Nhất Nam và bị đơn là Bách Đạt An.

Cụ thể, TAND thị xã Điện Bàn tuyên án chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty CP Hoàng Nhất Nam (gọi tắt là Hoàng Nhất Nam), bác yêu cầu phản tố của Công ty CP Bách Đạt An (Bách Đạt An) về việc đề nghị chấm dứt hợp đồng với Hoàng Nhất Nam.

Đồng thời, Tòa đình chỉ yêu cầu 1 phần phản tố của Bách Đạt An về việc đề nghị phạt hợp đồng do tại phiên tòa Bách Đạt An rút nội dung này và yêu cầu Bách Đạt An có nghĩa vụ làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam, Sở Xây dựng, để thực hiện thủ tục pháp lý ra sổ cho người dân.

Đối với các nội dung tranh tụng tại tòa, HĐXX cho rằng, các bên đều sai phạm hợp đồng nhưng trong điều kiện hiện tại, 2 bên đều có khả năng tiếp tục hợp đồng nên HĐXX quyết định các bên tiếp tục thực hiện hợp đồng theo yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn trong việc phân phối 347/348 lô với 233 khách hàng.

Quang cảnh phiên tòa

Về việc quy hoạch 1/500 thay đổi, HĐXX cho rằng không thuộc phạm vi giải quyết của Tòa và của vụ án, nên TAND thị xã Điện Bàn đã đề nghị khách hàng có thể khởi kiện ở vụ án khác.

Đặc biệt, TAND thị xã Điện Bàn yêu cầu Bách Đạt An nghiêm túc thực hiện các hợp đồng, phụ lục và biên bản làm việc 23/5/2019 tại Công an Quảng Nam với nội dung thống nhất Bách Đạt An tiếp tục thực hiện dự án và phía Hoàng Nhất Nam lo nghĩa vụ tài chính, khi có bảng giá nhà nước thì 2 bên cùng thương thảo thực hiện.

Theo đơn khởi kiện, Hoàng Nhất Nam yêu cầu TAND thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) xem xét, giải quyết, buộc Bách Đạt An nghiêm túc tiếp tục thực hiện Hợp đồng đặt cọc mua và phân phối đất nền Dự án Bách Đạt 1 số 107/2017/HĐĐCPP/BĐ-HNN ký ngày 10/7/2017 giữa Bách Đạt An và Công ty CP Dịch vụ Bất động sản Hoàng Nhất Nam (nay là Công ty CP Đầu tư Hoàng Nhất Nam).

Hoàng Nhất Nam cũng đề nghị tòa buộc Bách Đạt An nhanh chóng hoàn thiện việc thi công xây dựng hạ tầng dự án; hoàn thiện các thủ tục pháp lý của Dự án và thực hiện các nghĩa vụ đối với các danh sách khách hàng đặt mua sản phẩm tại dự án Bách Đạt 1 theo danh sách Hoàng Nhất Nam đã chuyển ngày 4/10/2018.

Bên cạnh đó, Hoàng Nhất Nam yêu cầu Bách Đạt An có trách nhiệm triệu tập các khách hàng đặt mua sản phẩm tại dự án Bách Đạt 1 tham gia quá trình giải quyết vụ án với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Trước đó, Hoàng Nhất Nam cùng Bách Đạt An ký kết Hợp đồng đặt cọc mua và phân phối đất nền Dự án Bách Đạt 1 số 107/2017/HĐĐCPP/BĐ-HNN. Theo hợp đồng, phía Hoàng Nhất Nam đã thực hiện việc đặt cọc các lô đất tại dự án Bách Đạt 1 theo cam kết, số tiền đặt cọc đã được Hoàng Nhất Nam thanh toán cho phía Bách Đạt An theo tiến độ tương ứng với tiến độ công việc của chủ đầu tư.

Khách hàng mua đất nền liên quan đến 2 doanh nghiệp Bách Đạt An và Hoàng Nhất Nam đã tập trung tại cổng trụ sở TAND thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) để phản ánh vụ việc và yêu cầu được bảo vệ quyền lợi khi TAND thị xã Điện Bàn liên tục thông báo hoãn

Cũng theo Hoàng Nhất Nam, trong các diễn biến của hoạt động mở bán mà Hoàng Nhất Nam thực hiện, Bách Đạt An đều biết nhưng không phản đối mà vẫn im lặng và nhận tiền từ Hoàng Nhất Nam. Sau các lần thanh toán, đến nay, Hoàng Nhất Nam đã chuyển số tiền hơn 72,44 tỷ đồng cùng danh sách các khách hàng đã đăng ký đặt mua 347 lô đất tại dự án cho Bách Đạt An (ngày 4/10/2018).

Theo hợp đồng, phía Bách Đạt An với vai trò là chủ đầu tư cam kết sẽ hoàn thành các công việc xây dựng và hoàn thành hạ tầng kỹ thuật của dự án cũng như việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dự án trong thời gian 24 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

Tuy nhiên, ngày 24/10/2018, Bách Đạt An phát thông báo chấm dứt hợp đồng số 107/2018/CV-BĐA và thu hồi toàn bộ lô đất đã ký cho phép cho Hoàng Nhất Nam phân phối với lí do Hoàng Nhất Nam vi phạm các điều khoản mà 2 bên đã ký kết.

Không chấp nhận thông báo chấm dứt hợp đồng và để đảm bảo quyền lợi của các khách hàng đã đặt mua sản phẩm tại dự án, Hoàng Nhất Nam đã nhiều lần đề nghị Bách Đạt An gặp làm việc, trao đổi, thương thảo, đàm phán về việc tiếp tục thực hiện hợp đồng, nhưng phía Bách Đạt An không hợp tác.

Sau nhiều lần phía Bách Đạt An không hợp tác, Hoàng Nhất Nam đã khởi kiện Bách Đạt An ra TAND quận Hải Châu (Đà Nẵng), tuy nhiên, do trụ sở của Bách Đạt An đóng trên địa bàn Thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) nên TAND quận Hải Châu đã chuyển hồ sơ đến TANDthị xã Điện Bàn để thụ lý theo quy định. Và sau nhiều lần thông báo hoãn, ngày 14/10, TAND thị xã Điện Bàn đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm công khai.

Như vậy, sau nhiều lần tạm hoãn, phiên tòa xét xử liên quan đến vụ án tranh chấp hợp đồng môi giới BĐS giữa Hoàng Nhất Nam và Bách Đạt An, với sự công tâm của TAND các cấp, hàng ngàn khách hàng mua đất nền đã có cơ hội được đảm bảo quyền lợi.

Thiết nghĩ, căn cứ nội dung các bản án, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam, cũng như các bên sớm thực hiện theo phán quyết của tòa để khách hàng sớm có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tránh những vụ việc tập trung đông người như thời gian qua.