Vụ Đồng Tâm: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu xử lý nghiêm

VietTimes -- Đề cập đến vụ việc ở Đồng Tâm (Hà Nội) vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương sự hi sinh của 3 chiến sĩ công an. Thủ tướng cho đây là tấm gương về xả thân bảo vệ đất nước, bảo vệ an ninh quốc gia và nêu rõ, cần xử lý nghiêm các đối tượng chống đối, vi phạm pháp luật.