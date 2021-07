VPBank lãi ròng 7.200 tỉ nửa đầu 2021, kiếm bộn từ chứng khoán đầu tư

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank – Mã CK: VPB) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2021 với lợi nhuận sau thuế đạt 4.016,3 tỉ đồng, tăng 36,1% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, nhà băng này báo lãi sau thuế 7.218 tỉ đồng, tăng 37,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu nhập lãi thuần của VPBank trong kỳ đạt 9.231,8 tỉ đồng, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm 2020. Lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư đạt 1.390,3 tỉ đồng, tăng 13 lần so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động dịch vụ cũng đem về cho VPBank khoản lãi 1.084,9 tỉ đồng trong quý 2/2021, tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ năm trước.Động lực cho đà tăng trưởng lợi nhuận quý 2/2021 của VPBank chủ yếu đến từ thu nhập lãi thuần, hoạt động dịch vụ và lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư.

Trong khi đó, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của VPBank trong quý 2/2021 đạt 4.199,2 tỉ đồng, tăng 1,54 lần so với cùng kỳ năm trước. Luỹ kế nửa đầu năm 2021, chỉ tiêu này của VPBank đạt 8.652,5 tỉ đồng, tăng 34,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trên bảng cân đối, tính đến ngày 30/6/2021, quy mô tổng tài sản của VPBank đạt 451.767 tỉ đồng, tăng 7,8% so với đầu năm.

Dư nợ cho vay khách hàng đạt 310.852,5 tỉ đồng, chiếm 68,8% tổng tài sản, tăng trưởng 6,9%.

Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn đạt 7.898,6 tỉ đồng, tăng 31,1%; nợ có khả năng mất vốn đạt 1.113,7 tỉ đồng, giảm 46,3% so với đầu năm. Tỉ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ (bao gồm cả FE Credit) đạt 3,5%, tăng nhẹ so với đầu năm. Tỉ lệ bao phủ nợ xấu có xu hướng giảm, đạt 44,7%, trong khi cuối năm ngoái đạt mức 45,3%.

Về phía nguồn vốn, tiền gửi khách hàng của VPBank tại ngày 30/6/2021 không có nhiều biến động so với đầu năm. Tiền gửi không kỳ hạn đạt mức 42.347,6 tỉ đồng, tăng 19,3% so với đầu năm. Điều này giúp tỉ lệ tiền gửi không kỳ hạn trên tổng tiền gửi được cải thiện từ 15,2% lên mức 18,1% vào cuối quý 2/2021./.