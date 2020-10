Vingroup báo lãi 1.436 tỉ đồng Quý 3/2020, gấp đôi cùng kỳ

Tập đoàn Vingroup (Mã CK: VIC) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2020. Theo đó, tổng doanh thu thuần hợp nhất trong kỳ đạt 35.914 tỉ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Nếu loại doanh thu lĩnh vực bán lẻ trong Quý 3/2019, doanh thu Quý 3/2020 tăng mạnh 51% so với cùng kỳ.

VIC cho biết, doanh thu tăng trưởng mạnh chủ yếu do tập đoành tập trung bàn giao nhiều tại ba đại dự án Vinhomes và doanh thu hoạt động sản xuất tăng mạnh nhờ doanh số bán xe và điện thoại tăng trưởng tốt trong Quý 3/2020.

Cụ thể, doanh thu bán bất động sản trong Quý 3/2020 đạt 25.958 tỉ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ năm trước nhờ ba đại dự án Vinhomes đi vào giai đoạn bàn giao lớn.

Doanh thu từ cho thuê bất động sản đầu tư và các dịch vụ liên quan trong Quý 3/2020 đạt 1.786 tỉ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ năm trước do các gói hỗ trợ giảm tiền thuê cho khách thuê gặp khó khăn do Covid-19. Tuy nhiên, doanh thu trong kỳ có sự cải thiện, tăng 31% so với Quý 2/2020.

Doanh thu từ hoạt động du lịch và vui chơi giải trí trong Quý 3/2020 đạt 1.206 tỉ đồng, giảm 54% so với cùng kỳ năm trước, nhưng đã có sự cải thiện rõ rệt nhờ phục hồi mạnh hậu dịch Covid-19, tăng 50% so với Quý 2/2020.

Doanh thu từ hoạt động sản xuất trong kỳ đạt 4.768 tỉ đồng, tăng 125% so với cùng kỳ năm trước.

Trong Quý 3/2020, VIC báo lãi trước thuế đạt 3.609 tỉ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế trong kỳ đạt 1.436 tỉ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 30/9/2020, tổng tài sản VIC đạt 430.011 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 124.552 tỉ đồng, tăng lần lượt 6,5% và 3,3% so với cuối năm 2019.

VinFast lập kỷ lục mới

Lĩnh vực công nghiệp của VIC tiếp tục ghi dấu ấn khi VinFast đã bán ra tổng cộng hơn 3.600 xe ô tô trong tháng 9 – cao nhất từ trước đến nay.

Trong đó, cả ba mẫu xe Fadil, Lux A và Lux SA2.0 dẫn đầu top xe bán chạy nhất theo từng phân khúc tương ứng. Cũng trong tháng 9, VinFast chính thức công bố mẫu SUV VinFast President phiên bản giới hạn dành riêng cho thị trường Việt Nam và nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn.

VinFast cũng tiếp tục mở rộng mạng lưới phân phối và bảo hành, bảo dưỡng với tổng cộng 49 showroom/xưởng dịch vụ và 24 đại lý ủy quyền cho ôtô và 49 showroom/xưởng dịch vụ và 50 đại lý ủy quyền cho xe máy điện, hướng tới mục tiêu có mạng lưới showroom/ dịch vụ lớn nhất, phục vụ tốt nhu cầu khách hàng.

VinSmart đã ra mắt thêm ba mẫu điện thoại phổ thông là Star 4, Live 4 và Joy 4. Đặc biệt, mẫu Live 4 cán mốc hơn 14.000 máy bán ra thị trường chỉ sau 10 ngày mở bán. Hai mẫu điện thoại tầm trung và cao cấp là Vsmart Aris và Aris Pro cũng được ra mắt trong quý.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 quay trở lại, Vingroup đã nhanh chóng triển khai các biện pháp kiểm soát chặt chẽ và bảo đảm an toàn sức khỏe cho cư dân Vinhomes, khách hàng trên toàn hệ thống các TTTM của Vincom Retail, khách sạn và khu nghỉ dưỡng Vinpearl, các showroom VinFast.

Bên cạnh đó, Vingroup tiếp tục chung tay cùng cộng đồng để ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh. Tập đoàn đã trao tặng 1.700 máy thở xâm nhập và phần mềm DrAidTM hỗ trợ đánh giá tiên lượng cho Bộ Y tế, đồng thời tài trợ hóa chất cho 56.000 xét nghiệm Covid-19 cho Đà Nẵng, Hải Phòng và Bắc Ninh./.