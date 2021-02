Vinaconex lãi 1.700 tỉ đồng năm 2020, gấp đôi kế hoạch đề ra

Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex – Mã CK: VCG) vừa công bố báo cáo tài chính Quý 4/2020 với doanh thu thuần hợp nhất trong kỳ đạt 1.692 tỉ đồng, giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, tổng công ty này vẫn báo lãi sau thuế ở mức 261,3 tỉ đồng, tăng 17,7% so với cùng kỳ.

Trong 3 tháng cuối năm 2020, VCG đã giảm đáng kể các khoản chi phí về tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp với mức giảm lần lượt 39%, 45% và 22% so với Quý 4/2019. Mặt khác, doanh thu tài chính của VCG lại ghi nhận mức tăng lên tới 58%, đạt gần 140 tỉ đồng, qua đó góp phần vào kết quả kinh doanh tích cực trong quý cuối năm.

Luỹ kế cả năm 2020, VCG báo lãi sau thuế 1.712 tỉ đồng, tăng gấp đôi so với kế hoạch.

Kết quả này chủ yếu do năm 2020, VCG ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính lên tới 3.062 tỉ đồng, cao gấp 12,2 lần so với năm 2019. Trong đó, lãi do chuyển nhượng công ty con, liên doanh liên kết là 2.841,7 tỉ đồng, chiếm 92,8% doanh thu hoạt động tài chính.

Được biết, trong năm 2020, VCG đã chuyển nhượng toàn bộ số vốn đầu tư tại CTCP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Vinaconex (Mã CK: VCP), Công ty Liên doanh TNHH Phát triển Đô thị mới An Khánh và Công ty TNHH MTV Giáo dục Phúc Yên.

Tại ngày 31/12/2020, quy mô tổng tài sản của VCG đạt 19.659 tỉ đồng, tăng khoảng 340 tỉ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tiền, các khoản tương đương tiền, tiền gửi ngân hàng và trái phiếu ngắn hạn tăng 1.252 tỉ đồng, lên đạt 3.553 tỉ đồng, chiếm 18% tổng tài sản.

Trong quý cuối năm 2020, Vinaconex đã bất ngờ giảm tỷ lệ sở hữu tại Vinaconex ITC từ 53,56% xuống 10,71% vốn điều lệ. Qua đó, các dự án của Vinaconex ITC không được hạch toán vào báo cáo tài chính của công ty.



Về cơ cấu nguồn vốn, tính đến cuối năm 2020, nợ phải trả của VCG đạt 12.472 tỉ đồng, tăng 7,7% so với đầu năm. Riêng vay và nợ thuê tài chính là 4.408 tỉ đồng, chiếm tới 22,4% tổng nguồn vốn. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 2.191 tỉ đồng.

Sang năm 2021, VCG tiếp tục đấy mạnh vào mảng xây lắp với các dự án thành phần của cao tốc Bắc – Nam phía Đông (gói XL03 Phan thiết – Dầu giây, XL04 Vĩnh Hảo – Phan thiết, XL14 Mai Sơn – QL45), dự án Tổ hợp nghĩ dưỡng Mikazuki Spa& Hotel Resort – Đà Nẵng, dự án tổ hợp Lọc hóa dầu Long Sơn, …

Trong lĩnh vực bất động sản, VCG sẽ hoàn thiện thủ tục đầu tư tại một số dự án trọng điểm, dự kiến có thể triển khai thi công ngay và có dòng tiền thu vào cuối năm như: Dự án khu đô thị đại lộ Hòa Bình kéo dài tại Móng Cái; dự án Cát Bà Amatina; dự án khu chung cư cao cấp 93 Láng Hạ./.