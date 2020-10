Vietnam Airlines lỗ 10.750 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2020

Tại buổi thông tin kết quả sản xuất kinh doanh Quý 3/2020 của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines - Mã CK: HVN), ông Trần Thanh Hiền – Kế toán trưởng Công ty chia sẻ, 9 tháng đầu năm 2020, doanh thu của Vietnam Airlines đạt gần 24.000 tỷ đồng, bằng 41,7% cùng kỳ năm 2019.

Bên cạnh đó, hãng này cũng ghi nhận khoản lỗ trước thuế hợp nhất dự kiến ở mức 10.750 tỷ đồng, tương đương 70,8% kế hoạch lỗ cả năm 2020, trong đó riêng công ty mẹ lỗ 8.737 tỷ đồng. Sản lượng vận chuyển hành khách giảm 41% xuống còn 10,2 triệu lượt; sản lượng vận chuyển hàng hóa đạt 146.000 tấn, giảm 43%.

Trong khi đó, 8 tháng đầu năm 2020, Công ty thành viên Pacific Airlines cũng ước lỗ khoảng 1.100 tỷ đồng, đồng thời đặt kế hoạch lỗ cả năm khoảng 1.600 tỷ đồng.

Quý 3/2020, doanh thu của Vietnam Airlines giảm mạnh, chỉ bằng 32% so với cùng kỳ năm ngoái do ảnh hưởng của làn sóng dịch Covid-19 thứ 2 hồi cuối tháng 7/2020. Sản lượng hành khách tăng 36% so với Quý 2/2020, tuy nhiên hãng vẫn lỗ khoảng 3.626 tỷ đồng. Theo ông Hiền, ngay cả khi lượng hành khách tăng, giá bán vẫn chưa thể đạt được so với trước đại dịch, điều này dẫn đến hiệu quả kinh doanh thấp.

Cũng do làn sóng Covid-19 lần thứ 2, Vietnam Airlines đã phải dừng hoạt động 22 đường bay mới mở trong giai đoạn phục hồi mùa hè. Hiện hãng này mới khai thác lại 11 đường bay và đang có kế hoạch nghiên cứu hồi phục số còn lại.

Kể từ đầu năm, Vietnam Airlines đã tăng cường tìm kiếm nguồn thu thông qua các chuyến bay hồi hương, bay vận chuyển chuyên gia cũng như chuyển đổi tàu bay vận chuyển hàng hóa. Theo đó, tổng khối lượng hàng hóa vận chuyển đạt 2,66 nghìn tấn, mang về doanh thu 1.924 tỷ đồng.

Trước những khó khăn do đại dịch Covid-19, Vietnam Airlines từng đề xuất gói hỗ trợ tài chính quy mô 12.000 tỷ đồng, trong đó cho phép hãng vay ưu đãi không tính lãi với thời hạn tối thiểu 3 năm.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết, gói hỗ trợ này vẫn đang trong quá trình chờ Chính phủ phê duyệt, nhưng phải 1-2 tháng nữa mới có kết quả.

Ngoài ra, ông Hiền cũng dự báo, phải đến hết năm 2021 thị trường nội địa mới có thể phục hồi, còn thị trường quốc tế phải đến năm 2023./.