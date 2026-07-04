Vietjet bứt phá mạnh mẽ, thuộc top hàng không tăng giá trị thương hiệu cao nhất toàn cầu

Vietjet tiếp tục khẳng định vịthế trên thị trường quốc tế khi được ghi nhận là hãng hàngkhông có tốc độ tăng trưởng thương hiệu nhanh nhất thế giớinăm 2026, với giá trị đạt 906 triệu USD, tăng 117%.

Động lực tăng trưởng đến từ sự bứt phá tại các thị trường quốc tế trọngđiểm như Australia, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Kazakhstan…, hệ số tải duy trì trên 86% cùng nguồn thu phụ trợchiếm hơn 41% tổng doanh thu. Vietjet vươn lên mạnh mẽ, sánhvai với các thương hiệu hàng không hàng đầu thế giới.

Hãng tiếp tục tăng tốc đầu tư đội tàu bay thế hệ mới với các đơnhàng lớn gồm 100 tàu bay Airbus A321neo (kèm 50 quyền chọnmua) và 20 tàu bay thân rộng Airbus A330neo, đồng thời mởrộng hợp tác với các đối tác chiến lược như Rolls-Royce, CFM và Pratt & Whitney. Quy mô đầu tư này đưa Vietjet vào nhómcác hãng có kế hoạch phát triển đội bay hàng đầu thế giới, tạonền tảng vững chắc cho tăng trưởng dài hạn.

Năm 2025, Vietjet vận chuyển 28,2 triệu hành khách trên hơn153.000 chuyến bay, đạt doanh thu hợp nhất 82,09 nghìn tỷđồng (3,11 tỷ USD) và lợi nhuận sau thuế 2,12 nghìn tỷ đồng, tăng 51,2%, vượt kế hoạch đề ra. Với hơn 135 tàu bay và mạngbay 254 đường bay phủ khắp châu Á – Thái Bình Dương vàchâu Úc, Vietjet đang mở rộng sang châu Âu và Hoa Kỳ, từngbước hiện thực hóa chiến lược toàn cầu.

Ông Nguyễn Thanh Sơn – Tổng Giám đốc Vietjet chia sẻ: “Kếtquả này phản ánh năng lực vận hành hiệu quả, tinh thần tiênphong và niềm tin của hàng triệu hành khách. Vietjet không chỉkết nối điểm đến, mà còn kết nối cơ hội, ước mơ và tương lai trên quy mô toàn cầu.”

Song song với mở rộng quy mô, Vietjet không ngừng nâng caotrải nghiệm khách hàng với hệ sinh thái dịch vụ đa dạng, từ cáchạng vé linh hoạt đến dịch vụ ẩm thực đặc trưng Việt Nam vàquốc tế, cùng nền tảng số hiện đại, cá nhân hóa hành trình bay.

Vietjet – không chỉ là hãng hàng không, mà là động lực kết nốivà tăng trưởng của một thế giới đang chuyển động