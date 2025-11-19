Ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia chia sẻ Việt Nam hiện đã có hơn 50 doanh nghiệp thiết kế vi mạch với lực lượng kỹ sư ước tính khoảng 7.000 người.

Ngày 18/11, Hội truyền thông số Việt Nam (VDCA), Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Tài chính phối hợp với Hiệp hội bán dẫn toàn cầu – Khu vực Đông Nam Á (SEMI SEA) đã tổ chức khai giảng Chương trình đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, chuyên gia phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn (train-the- trainers) cho giảng viên các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc.

Chương trình Đào tạo bồi dưỡng cho Giảng viên, chuyên gia Công nghiệp bán dẫn, diễn ra ngày 18/11/2025 tại Hà Nội.

Các chuyên gia hàng đầu của nền kinh tế khẳng định công nghệ bán dẫn là xương sống của nền kinh tế toàn cầu, đóng vai trò cốt lõi trong sản xuất vi mạch, chip điện tử, cảm biến và các thiết bị công nghệ cao.

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và AI bùng nổ, nhu cầu về chất bán dẫn ngày càng gia tăng mạnh mẽ trên toàn cầu, đặc biệt trong các lĩnh vực: Điện tử và viễn thông, ô tô thông minh và xe điện, trí tuệ nhân tạo (AI) và điện toán hiệu năng cao và Internet vạn vật (IoT) và thành phố thông minh.

Tại Việt Nam, ngành công nghiệp bán dẫn đang ngày càng khẳng định vị thế quan trọng và là trọng tâm đầu tư của Chính phủ trong thời gian tới. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam và Chương trình “Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050”, trong đó khẳng định rõ quan điểm: “Đào tạo nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn là “đột phá của đột phá” trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; được ưu tiên hàng đầu để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn ở Việt Nam”.

Chương trình đặt ra mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam đào tạo ít nhất 50.000 nhân lực có trình độ từ đại học trở lên phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn; đào tạo chuyên sâu về công nghiệp bán dẫn cho 1.300 giảng viên hoạt động tại các viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở hỗ trợ đào tạo và doanh nghiệp toàn quốc.

Nhằm thực hiện thành công mục tiêu này, tháng 11/2025, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Hội truyền thông số Việt Nam, Công ty Letuin Edu Việt Nam, phối hợp với Hiệp hội bán dẫn toàn cầu – Khu vực Đông Nam Á triển khai Chương trình đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, chuyên gia phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn (train-the- trainers) cho giảng viên các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc.

Phát biểu khai mạc tại Lễ Khai giảng, ông Vũ Quốc Huy – Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia chia sẻ: “Sau hơn 1 năm triển khai Chiến lược và Chương trình Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn, Việt Nam hiện đã có hơn 50 doanh nghiệp thiết kế vi mạch với lực lượng kỹ sư ước tính khoảng 7.000 người;

Công đoạn đóng gói kiểm thử vi mạch và sản xuất thiết bị, vật liệu bán dẫn có khoảng 15 doanh nghiệp, với khoảng 6.000 kỹ sư, chưa bao gồm hơn 10.000 kỹ thuật viên; 166 cơ sở đào tạo có các chuyên ngành liên quan đến bán dẫn, với tổng số hơn 360 nghìn sinh viên. Tuy nhiên, nhu cầu phát triển nguồn nhân lực cho ngành bán dẫn vẫn là thách thức và cần tập trung đẩy mạnh trong thời gian tới để đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành”.

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, chuyên gia phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn (train-the- trainers) bao gồm 5 ngày đào tạo lý thuyết, 2 ngày tham quan thực tế tại nhà máy chất bán dẫn tại Penang, Malaysia.

Ông Yong Tae Kim, Giám đốc Letuin Edu Vietnam

Nội dung đào tạo được xây dựng từ cơ bản đến chuyên sâu, kết hợp cùng các phòng thực hành ứng dụng công nghệ VR/XR mô phỏng, với sự hướng dẫn của 2 chuyên gia tới từ Hàn Quốc, 1 chuyên gia Việt Nam, thu hút sự tham gia của hơn 30 học viên là các giảng viên hàng đầu trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ từ các trường ĐH toàn quốc.

Chia sẻ tại Lễ Khai giảng, Ông Vũ Kiêm Văn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Truyền thông số Việt Nam cho biết: “Chương trình Train-the-Trainers hôm nay có ý nghĩa đặc biệt. Đây không chỉ là khóa học về mặt chuyên môn, mà là đòn bẩy chiến lược để hình thành đội ngũ giảng viên, chuyên gia nòng cốt – những người sẽ trực tiếp ươm mầm thế hệ kỹ sư bán dẫn tương lai, và lan tỏa tri thức sâu rộng đến toàn bộ hệ thống giáo dục đại học.

Ông Vũ Kiêm Văn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Truyền thông số Việt Nam phát biểu tại Lễ Khai giảng Chương trình.

Điều làm chúng tôi đặc biệt ấn tượng là sức hút vượt ngoài kỳ vọng của chương trình. Chỉ trong vòng một tuần mở đăng ký, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 100 hồ sơ từ các trường đại học, học viện, viện nghiên cứu trên khắp ba miền. Sau quá trình lựa chọn kỹ lưỡng, hơn 30 giảng viên tiêu biểu đã được chọn để tham gia khóa học”.

Các học viên hoàn thành khóa đào tạo sẽ được cấp chứng nhận hoàn thành của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia và Hiệp hội bán dẫn toàn cầu – Khu vực Đông Nam Á, là hạt nhân để lan tỏa đào tạo về bán dẫn tại các cơ sở đào tạo trong thời gian tới. Đặc biệt, các học viên xuất sắc trong Chương trình có cơ hội tham quan học tập tại các nhà máy thiết kế, sản xuất bán dẫn tiêu biểu ở Malaysia như Sandisk, ViTrox Corporation, SilTera Malaysia…