Vì sao một anh chàng chăn bò của Việt Nam bỗng trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội quốc tế?

Anh chàng mà chúng tôi muốn nói đến là Sô Y Tiết, 32 tuổi, quê ở Vân Canh, Bình Định. Y Tiết có cuộc sống khá cơ cực, vất vả. Năm anh lên 6 tuổi thì mẹ mất. Ba dẫn Y Tiết và em gái rời khỏi làng, sống cuộc đời nay đây mai đó.

Ba của anh là một người nghiện rượu. Để có tiền mua rượu, ông bắt 2 anh em Y Tiết đi ăn xin. Đến năm Sô Y Tiết 19 tuổi thì ông mất. Trước đó, từ năm 2006, anh đã được đưa vào trại trẻ mồ côi trong tình trạng bị viêm phổi mãn tính. Đến năm 2010 anh được một người họ hàng nhận về chăm sóc. Di chứng của bệnh viêm phổi khiến Sô Y Tiết có thể trạng gầy gò, không làm được nhiều việc nặng nhọc và phải nghỉ học từ năm lớp 8.

Hàng ngày, Y Tiết vẫn đi chăn bò để phụ giúp gia đình người mẹ nuôi. Trong những lúc rảnh rỗi, anh lại lôi chiếc điện thoại ra cover (hát nhái lại) các bài hát nước ngoài rồi up lên Instagram và TikTok. Lời hát cover chỉ là những số đếm 1, 2, 3, 4... hay những câu đơn giản như “What’s your name”, “How are you” bằng tiếng Anh rất ngô nghê. Nhưng chính cái chân chất, ngô nghê và mộc mạc ấy lại khiến người xem thích thú.

Video của Sô Y Tiết trên TikTok

Sô Y Tiết bắt đầu nổi tiếng khi video TikTok của anh được ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng Chris Brown và rapper Snoop Dogg chia sẻ. Rất nhiều người xem quốc tế đã vào xem và bình luận về video của Sô Y Tiết. Ngay cả nữ ca sĩ lừng danh Miley Cyrus cũng bấm like cho video của anh. Câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng của nước Anh là Manchester City cũng đã chia sẻ lại đoạn video anh đếm số 60, 61, 62 theo điệu nhạc và nói vui rằng đây là số điểm mà Y Tiết đã tiên đoán cho CLB này.



Hiện tại thì kiểu hát ngây ngô của Sô Y Tiết đã trở thành trend (xu hướng) và được một số fan nước ngoài cover theo cách thức tương tự.

Fan nước ngoài nhái lại cách hát của Sô Y Tiết

Mặc dù được nhiều người biết đến trên TikTok và Instagram nhưng Y Tiết chưa thể kiếm ra tiền từ các nền tảng này. Hàng ngày anh vẫn đi chăn bò để phụ giúp gia đình. Ước mơ của Y Tiết là có nhiều người đăng ký kênh YouTube của anh để có thu nhập.



Cho dù cuộc sống khó khăn nhưng Sô Y Tiết vẫn luôn lạc quan, thể hiện sự vui tươi trong các video cover của anh. Hy vọng chàng chăn bò này sẽ tiếp tục có nguồn năng lượng dồi dào để theo đuổi đam mê của mình, kiếm thêm thu nhập cho gia đình.