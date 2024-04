Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội vừa có quyết định về việc đưa cổ phiếu NVB của Ngân hàng Quốc Dân (NCB) vào diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán là số âm.

Đồng thời, từ ngày 11/4, cổ phiếu NVB cũng bị HNX đưa vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ, do lợi nhuận sau thuế năm 2023 là số âm và chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo.

Theo báo cáo tài chính, hết năm 2023, tổng tài sản Ngân hàng Quốc Dân đạt 96.265 tỷ đồng. Vốn huy động tăng 3% lên 80.043 tỷ đồng, còn vốn cho vay giảm 4%, xuống còn 55.344 tỷ đồng. Kết quả, ngân hàng lỗ trước thuế trong năm 2023 là 672 tỷ đồng, lỗ lũy kế 656 tỷ đồng.

Giải trình, NCB cho biết nguyên nhân chính dẫn đến việc giảm lợi nhuận là do nguồn thu từ phí và dịch vụ sụt giảm nghiêm trọng do khó khăn chung của toàn thị trường, đặc biệt là niềm tin của khách hàng đối với thị trường bảo hiểm. Nguồn thu từ tín dụng không đạt được kỳ vọng cũng một phần xuất phát từ việc dư nợ cho vay không đạt kế hoạch do bị giới hạn về chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng được NHNN giao và việc tăng trưởng tín dụng chậm hơn so với dự kiến.

Trước đó, NCB cũng cho biết lãi suất tiền gửi năm 2023 tăng cao so với năm trước, đặc biệt là các khoản tiền gửi khách hàng có lãi suất huy động cao giai đoạn trước 30/9/2023 ảnh hưởng đến chi phí lãi của ngân hàng.

Ngoài NVB, từ ngày 10/4, cổ phiếu SMC của Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại SMC; Cổ phiếu APH của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings; Cổ phiếu SVD của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Vũ Đăng; Cổ phiếu TDC của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương cũng bị đưa vào diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023 của tổ chức niêm yết là số âm.

Riêng 2 mã SVD và SMC sẽ vào diện kiểm soát kể từ ngày 10/4/2024 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán trong 2 năm gần nhất (2022, 2023) của 2 doanh nghiệp là số âm.

Ngoài ra, cổ phiếu CRE của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ và cổ phiếu PSH của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu cũng vào diện cảnh báo kể từ ngày 10/4. Nguyên nhân do tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của tổ chức niêm yết, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh cáo.

Còn các mã BCE của Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương và PTL của Công ty Cổ phần Victory Capital sẽ giữ nguyên diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2023 âm căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023.