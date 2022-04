Tuyến cao tốc La Sơn-Tuý Loan sẽ thông xe trước ngày 10/4 và không có trạm thu phí

Ngày 1/4, Cục Quản lý đường bộ III – Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn La Sơn (tỉnh Thừa Thiên Huế) – Tuý Loan (TP Đà Nẵng), nhằm đưa vào vận hành, khai thác trong tháng 4/2022.

Buổi kiểm tra có sự tham gia của nhiều đơn vị gồm: Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an), CSGT Công an TP Đà Nẵng, Ban An toàn giao thông TP Đà Nẵng, Sở Giao thông TP Đà Nẵng cùng đại diện UBND huyện Hoà Vang, UBND xã Hoà Bắc và đơn vị chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh.

Qua kiểm tra, đại diện Cục Quản lý đường bộ III cho biết, tuyến cao tốc còn 7 vị trí rào tôn sóng bị tháo dỡ để đấu nối trái phép vào tuyến La Sơn – Tuý Loan và 2 vị trí hàng rào bảo vệ hành lang an toàn bị người dân tự ý phá dỡ cần được đóng hoàn toàn, để đảm bảo giao thông cho phương tiện lưu thông trên tuyến.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT yêu cầu cần bổ sung một số biển báo giao thông cấm xe máy từ 2 đầu tuyến, các biển báo địa giới hành chính, biển báo hiệu đường bộ cần được chiếu sáng vào ban đêm.

Tiếp thu ý kiến, đại diện Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, sẽ tiếp tục bổ sung những thiếu sót, hạn chế, đặc biệt là hệ thống biển báo trước khi vận hành, khai thác với tinh thần sớm đưa vào khai thác tuyến đường càng sớm càng tốt.

Kết thúc buổi kiểm tra, đại diện Cục Quản lý đường bộ III cho biết sẽ báo cáo Tổng cục Đường Bộ, Bộ Giao thông vận tải về các vấn đề liên quan và xin ý kiến để khai thác, vận hành tuyến cao tốc La Sơn – Tuý Loan trước ngày 10/4. Và khi đưa vào vận hành, tuyến đường này sẽ không có trạm thu phí hoạt động, cấm xe máy lưu thông và vận tốc tối đa của các phương tiện là 80km/h.

Trước đó như VietTimes đã đưa tin, dự án đường cao tốc La Sơn - Túy Loan được khởi công từ tháng 12/2013, do Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu với tổng mức đầu tư 11.500 tỉ đồng. Dự án có điểm đầu tại ngã ba La Sơn (xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế), điểm cuối tại nút giao thông Túy Loan (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng).

Theo thiết kế, tuyến cao tốc có độ dài 77,5km, mặt đường rộng 22m và quy mô 2 làn xe trong giai đoạn I. Giai đoạn II, cao tốc sẽ có 4 làn quy mô đường cao tốc và sẽ kết nối vào hệ thống cao tốc Bắc - Nam. Vận tốc cho phép đối với các phương tiện qua lại cao tốc này từ 60 - 80km/h.

Dự án được chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 từ La Sơn đi Hoà Liên (huyện Hoà Vang, Đà Nẵng) dài 66 km đã hoàn thành 99%; giai đoạn 2 từ Hoà Liên đến Tuý Loan dài 11,5 km nhưng do gặp khó khăn về giải phòng mặt bằng nên được tách riêng thành 1 dự án riêng để kêu gọi đầu tư.

Theo tiến độ, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 12/2018. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, đến nay dự án vẫn chưa được thông xe và suốt 2 năm vẫn không thi công xong 1% khối lượng khiến tuyến cao tốc chưa thể đưa vào vận hành theo tiến độ đặt ra.