Tưởng thịt bò mà lại không phải thịt bò: Công nghệ in 3D tạo ra những điều kỳ diệu

Mới đây một công ty khởi nghiệp (startup) tại Tây Ban Nha có tên NovaMeat đã tuyên bố tạo ra miếng thịt bò bít tết dựa trên thực vật được in 3D đầu tiên trên thế giới. Được biết miếng thịt bò bít tết này có kết cấu và hình dáng giống y hệt một miếng thịt bò thật. Startup có trụ sở tại Barcelona đạt được điều này bằng cách tinh chỉnh cấu trúc của protein dựa trên thực vật ở mức độ bi mô.

Miếng thịt thực vật không chỉ có kết cấu giống y hệt một miếng thịt bò bít tết mà nó còn có giống cả về màu sắc. Điều này mở ra một chương mới cho công nghệ in 3D và hứa hẹn những miếng thịt thực vật này sẽ có thể thay thế cho thịt bò thật trong tương lai.



Tiến sĩ Giuseppe Scionti, người sáng lập ra NovaMeat, giải thích cách ông nảy ra ý tưởng tạo ra loại thịt thực vật sáng tạo này: "Trong khi tôi đang nghiên cứu tái tạo mô động vật thông qua các công nghệ in sinh học cho các ứng dụng y sinh và thú y, tôi đã phát hiện ra cấu trúc sinh học của nhiều loại protein từ thực vật có thể kết cấu thành thịt."

Miếng bít tết in 3D này có cấu tạo và màu sắc giống hệt một miếng bít tết thật (Ảnh: NovaMeat)

Vào năm 2018, NovaMeat đã tạo ra tạo ra thứ được gọi là thịt bò bít tết in 3D đầu tiên trên thế giới, tuy nhiên phiên bản bít tết 3D 2.0 mới đây cho thấy sự hoàn thiện vượt trội về kết cấu cũng như màu sắc của miếng thịt. Mục tiêu mà công ty hướng đến là tạo ra miếng bít tết làm từ thực vật nhưng có vẻ ngoài, màu sắc, mùi vị cũng như giá trị dinh dưỡng không khác gì một miếng thịt bò thật.



Tiến sĩ Scionti chia sẻ với Tạp chí Sifted rằng công ty đang có kế hoạch bắt đầu bán những miếng bít tết của mình trên thị trường vào cuối năm nay và sẽ bắt đầu lắp đặt máy móc thương mại vào năm tới. Khi máy in 3D thế hệ mới nhất có mặt trên trực tuyến, họ sẽ có thể tạo ra 10 kg bò bít tết mỗi giờ. Ban đầu người dùng sẽ chỉ có một số giới hạn cho loại bít tết mà họ muốn in, tuy nhiên sự đa dạng của những loại bít tết sẽ được cập nhật trong tương lai.

Cấu tạo của miếng thịt bò bít tết in 3D (Ảnh: NovaMeat)

Adam Lahav, người đồng sáng lập NovaMeat cho biết :" Có thể trong tương lai, những người bán thịt và các nhà bán lẻ sẽ có thể thiết kế những miếng bít tết riêng của họ. Tuy nhiên đó không phải là thứ mà công ty chúng tôi muốn tập trung đến ở thời điểm hiện tại."Món bít tết thực vật in 3D này nghe thì có vẻ rất ấn tượng, tuy nhiên nó vẫn chưa được cho thử nghiệm trên thị trường nên chưa thể biết chính xác vị cỉa nó có thực sự ngon như một miếng thịt bò bít tết thật không. Có lẽ chúng ta cần phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa để có thể thưởng thức miếng thịt bò độc đáo này.