Tung tin Hà Nội “vỡ trận” chống COVID-19, hai thanh niên bị xử lý

VietTimes -- Hôm nay (22/3), Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) cho biết đã tiến hành xử lý 2 trường hợp đăng tải thông tin thất thiệt về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của TP Hà Nội trên mạng xã hội.