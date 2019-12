Từ ngày 1/1/2020, VEC sẽ thu phí trên toàn tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Cụ thể, sau khi được Bộ GTVT phê duyệt phương án tổ chức giao thông và đưa toàn tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn Km0+000 - Km131+500 và đoạn đường nối từ Km131+500 - Km139+024 - giao với Quốc lộ 1 đi vào hoạt động, từ 0h ngày 01/01/2020, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) sẽ thu phí toàn tuyến cao tốc này, đảm bảo có nguồn thu để trả nợ vốn vay nhà tài trợ, giảm bớt gánh nặng về tài chính vốn vay của Dự án…

Mức thu phí sẽ được tính theo chặng. Từ Đà Nẵng đi Quảng Ngãi và ngược lại sẽ có sẽ có 6 chặng gồm: Đà Nẵng (Túy Loan) đi Phong Thử, Túy Loan đi Hà Lam (Quảng Nam), Túy Loan đi Tam Kỳ, Túy Loan đi Chu Lai, Túy Loan đi Bắc Quảng Ngãi và Túy Loan đi Quảng Ngãi.

Cụ thể, chặng Túy Loan (Đà Nẵng) đi Phong Thử: mức phí 20.000 đồng/chặng đối với xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn, các loại xe buýt vận tải khách công cộng; 30.000 đồng/chặng đối với xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn; Và cao nhất là 80.000 đồng/chặng đối với xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container 40 feet.



Đối với chặng Túy Loan đi Tam Kỳ: Mức phí 90.000 đồng/chặng đối với xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn, các loại xe buýt vận tải khách công cộng; 140.000 đồng/chặng đối với xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn. Cao nhất là 380.000 đồng/chặng đối với xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container 40 feet.

Đối với chặng Túy Loan (Đà Nẵng) đi Quảng Ngãi: mức phí 200.000 đồng/chặng đối với xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn, các loại xe buýt vận tải khách công cộng; 290.000 đồng/chặng đối với xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn; Và cao nhất là 790.000 đồng/chặng đối với xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container 40 feet.

Ngoài ra, VEC cũng xây dựng bảng giá thu phí cho các chặng khác như: Phong Thử đi Quảng Ngãi, Hà Lam đi Quảng Ngãi, Tam Kỳ đi Quảng Ngãi… với mức phí dao động từ 30.000 đồng – 710.000 đồng/chặng, tùy theo loại phương tiện.

Vị trí mặt đường hư hỏng gần đây nhất tiếp tục xuất hiện trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Được biết, Dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi được khởi công ngày 19/5/2013 với tổng mức đầu tư lên đến 34.500 tỷ đồng. Dự án đã thông xe và đưa vào khai thác toàn tuyến ngày 02/9/2018.

Tuy nhiên, sau khi đưa vào khai thác, dự án đã liên tiếp xảy ra những sự cố hư hỏng nghiệp trọng từ kết cấu mặt đường cho đến các hạng mục khác như cầu cống. Nghiêm trọng hơn, liên quan đến các sai phạm tại dự án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với 4 bị can là lãnh đạo của Ban quản lý Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan.

Cụ thể gồm: Nguyễn Tiến Thành, nguyên Giám đốc Ban quản lý Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; Hà Văn Bình, nguyên Giám đốc gói thầu số 7, Ban quản lý Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; Phạm Đình Phú, Phó Tổng giám đốc Công ty Phương Thành, Giám đốc Ban điều hành gói thầu số 5; và Nguyễn Thành An, thành viên Cienco 1, Phó Giám đốc Ban điều hành gói thầu số 7.

Các đối tượng trên đã có hành vi sai phạm, gây thiệt hại trong quá trình thi công, nghiệm thu dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.