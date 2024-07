Từ 1/8, ai có thể hành nghề môi giới bất động sản?

Từ trước đến nay, thị trường bất động sản thường xuyên xuất hiện các đối tượng môi giới bất động sản hành nghề tự do (cò đất) lợi dụng tâm lý đám đông nhằm thổi giá bất động sản gây ra tình trạng "ngáo giá", lũng đoạn thị trường.

Để giảm tình trạng thao túng thông tin, lũng đoạn thị trường hay lừa đảo từ các cá nhân này, Luật Kinh doanh bất động sản 2024 có những quy định chi tiết về cá nhân làm nghề môi giới bất động sản.

VietTimes đã trao đổi với luật sư Lê Văn Kiên (Trưởng văn phòng luật sư Ánh sáng Công lý) về quy định mới về nghề môi giới bất động sản được quy định trong Luật Kinh doanh bất động sản 2024.

Đối tượng được hành nghề môi giới bất động sản?

Luật sư Lê Văn Kiên cho biết: Điều 61, Luật Kinh doanh bất động sản 2024 quy định, cá nhân hành nghề môi giới bất động sản phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

+ Phải hành nghề trong một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản hoặc một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản.

Trước đây, Điều 62 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định về cá nhân hành nghề kinh doanh môi giới dịch vụ bất động sản độc lập nhưng phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Như vậy từ ngày 1/8 tới đây, cá nhân không còn được hành nghề môi giới bất động sản độc lập mà phải làm việc trong một doanh nghiệp hoặc thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới.

Điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề

Theo luật sư Kiên, một trong những điều kiện bắt buộc để cá nhân hành nghề môi giới bất động sản là phải có chứng chỉ hành nghề.

Khoản đ, Điều 81 Luật kinh doanh bất động sản 2024 quy định Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm quản lý việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, quản lý hoạt động môi giới bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.

Để có chứng chỉ, cá nhân cần đủ điều kiện và tham dự kỳ thi sát hạch. Điều 70 Luật Kinh doanh bất động sản 2024 nêu rõ, cá nhân dự thi sát hạch phải có đủ các điều kiện:

- Có giấy chứng nhận hoàn thành khóa học quản lý đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản;

- Có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên

- Đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi và kinh phí dự thi cho đơn vị tổ chức kỳ thi sát hạch.

Sau đó, để được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản phải đáp ứng các điều kiện:

- Đã qua sát hạch về kiến thức môi giới bất động sản; Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ

- Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang bị tạm giam, đang chấp hành án phạt tù, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định.

Điều 82 của Luật Kinh doanh bất động sản 2024 quy định các chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản được cấp trước ngày Luật có hiệu lực thi hành (ngày 1/8) thì tiếp tục sử dụng theo thời hạn trên chứng chỉ.

Quyền lợi và nghĩa vụ của cá nhân môi giới bất động sản

Trưởng văn phòng luật sư Ánh sáng Công lý cho biết thêm: Điều 63, Luật Kinh doanh bất động sản 2024 quy định, cá nhân hành nghề môi giới bất động sản được hưởng tiền thù lao, hoa hồng từ doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản hoặc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản.

Mức thù lao, hoa hồng môi giới bất động sản do cá nhân môi giới bất động sản và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản hoặc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản thỏa thuận. Mức thù lao không phụ thuộc vào giá của giao dịch được môi giới bất động sản.

Về nghĩa vụ, trong điều 65 Luật Kinh doanh bất động sản 2024 nêu rõ cá nhân hành nghề môi giới bất động sản có các nghĩa vụ:

- Nghĩa vụ quy định tại các điểm a, c và d khoản 1 Điều 65. Bao gồm: Cung cấp đầy đủ, trung thực hồ sơ, thông tin về bất động sản do mình môi giới và chịu trách nhiệm về hồ sơ, thông tin do mình cung cấp;

- Thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước

- Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra

- Thực hiện quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản hoặc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản nơi cá nhân làm việc;

- Tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức hành nghề môi giới bất động sản hằng năm.

Trách nhiệm quản lý hoạt động của các doanh nghiệp, sàn môi giới bất động sản và cá nhân môi giới bất động sản thuộc về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tại Điều 81 Luật kinh doanh bất động sản 2024.