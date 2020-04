TT Trump: Số ca tử vong ở Trung Quốc “cao hơn rất nhiều” so với báo cáo

VietTimes -- Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc họp báo hôm 17/4 (giờ Mỹ) nói rằng số ca tử vong do virus corona chủng mới ở Trung Quốc “cao hơn nhiều” so với báo cáo, sau khi chính quyền thành phố Vũ Hán đưa ra số ca tử vong mới tính lại cao hơn tới 50% so với trước.