TS Đào Trọng Tứ: Sự phát triển ồ ạt thuỷ điện vừa và nhỏ đã tạo ra bức tranh rất xấu

VietTimes – Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 và không khí lạnh, từ rạng sáng ngày 10/11 đến ngày 12/11, ở các tỉnh từ Quảng Trị đến phía Bắc Khánh Hòa có mưa to đến rất to đến rất to, có nơi lượng mưa trên 450mm/đợt.