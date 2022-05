Truy tìm đối tượng chế ảnh bôi nhọ SEA Games 31

Đối tượng xấu đã lấy hình ảnh một tấm áp phích cổ động SEA Games 31 và dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh để làm sai chính tả các ký tự tiếng Việt và tiếng Anh, sau đó tung lên mạng xã hội khiến nhiều người tưởng rằng Ban tổ chức SEA Games rất kém tiếng Anh và thiếu chuyên nghiệp.

Cụ thể, đối tượng đã chỉnh sửa chữ "Welcome to" thành "Welcom to", sửa chữ "to may" thành chữ "tomay", sửa các ký tự ký hiệu ngày tháng trong tiếng Anh, sửa chữ "Đông Nam Á" thành "Đông Lam Á".

Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao cho biết bước đầu rà soát phát hiện tấm ảnh chế này được đăng trên rất nhiều trang mạng xã hội, đặc biệt là các trang thường xuyên chống phá nhà nước.

Cơ quan này khuyến cáo người dân nên thận trọng khi xem các thông tin chia sẻ trên mạng xã hội để tránh tiếp tay lan tỏa những thông tin thất thiệt, sai sự thực. Việc phát tán tin sai sự thực cũng có thể khiến cá nhân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.