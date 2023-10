Nâng chất nhân lực địa phương, khu vực

Nằm trong vùng lõi Tây Nam Bộ, có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, thành lập từ tháng 6/2006, Trường ĐH Trà Vinh (TVU) nỗ lực không ngừng, đoàn kết vượt khó, phát huy lợi thế tiềm năng. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 nhiệm vụ đột phá. Trong đó, một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm là: “Tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị, nguồn nhân lực khoa học - công nghệ, nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế.” Đồng thời, Nghị quyết Đại hội cũng nhấn mạnh xây dựng Trường ĐH Trà Vinh theo mô hình các trường đại học tiên tiến.

Trong thời gian qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội và chiến lược nhất quán trong nhiều năm về phát triển nguồn nhân lực của lãnh đạo tỉnh, Trường ĐH Trà Vinh đã triển khai công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại địa phương thông qua nhiều hoạt động đa dạng. Với phương châm “Mang đến cơ hội cơ hội học tập chất lượng cho cộng đồng”, Trường ĐH Trà Vinh cung cấp các chương trình đào tạo đa ngàn

PGS.TS. Phạm Tiết Khánh, Chủ tịch Hội đồng Trường, Chủ tịch Hiệp Hội CĐCĐ Việt Nam, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Canada tỉnh Trà Vinh (bìa phải); PGS.TS. Nguyễn Minh Hoà, Hiệu trưởng Nhà Trường (bìa phải) tại diễn đàn ký kết ghi nhớ nâng tầm hợp tác giữa các bên

Hiện trường đào tạo 10 ngành ở bậc tiến sĩ, 25 ngành bậc thạc sĩ; 5 chuyên khoa cấp I; 52 ngành bậc đại học. Với hơn 20.000 sinh viên, học viên đến từ các địa phương trong cả nước, theo học các hệ, các bậc đào tạo. Từ năm 2013, trường tuyển sinh và tiếp nhận du học sinh Campuchia đến học tập, đã có nhiều em tốt nghiệp, trở về nước làm việc tại các địa phương của Campuchia. Hiện nay, trường có khoảng 100 em là lưu học sinh Campuchia đang theo học. Về tỷ lệ việc làm, theo số liệu khảo sát năm 2022, số lượng sinh viên tốt nghiệp có việc làm khá cao. Riêng đối với những ngành đào tạo theo mô hình hợp tác với doanh nghiệp, tỷ lệ có việc làm luôn đạt xấp xỉ 100%, đáp ứng hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của người sử dụng lao động.

Khu 1 Trường ĐH Trà Vinh

Hiện nay, trường có 15 ngành đào tạo đạt kiểm định giáo dục theo tiêu chuẩn quốc tế gồm: 7 chương trình đạt tiêu chuẩn FIBAA của Châu Âu, 7 chương trình đạt tiêu chuẩn AUN - QA của Đông Nam Á và 1 chương trình đạt tiêu chuẩn ABET của Hoa Kỳ, đồng thời, trường tiếp tục triển khai kiểm định các chương trình còn lại trong thời gian sắp tới. Trường ĐH Trà Vinh hợp tác với hơn 90 đối tác, viện, trường ở các nước thuộc các châu lục và các vùng lãnh thổ trên các lĩnh vực hợp tác như: hợp tác đào tạo, trao đổi sinh viên, trao đổi giảng viên, tình nguyện viên và hợp tác triển khai các dự án tài trợ, đặc biệt là nghiên cứu ứng dụng.

Sinh viên TVU trong giờ thực hành

Phát triển mạnh mẽ các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, phục vụ cộng đồng, và sáng tạo khởi nghiệp. Trường thực hiện nghiên cứu thành công nhiều đề tài nghiên cứu ứng dụng có giá trị thực tiễn cao như nhân giống dừa sáp bằng kỹ thuật cấy phôi, cấy mô, sản xuất tôm sú bố mẹ sạch bệnh, triển khai các dự án ứng dụng IOT trong canh tác lúa, các đề tài về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa… Về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, Trường ĐH Trà Vinh hiện là Chủ tịch mạng lưới các Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp tại các trường ĐH, CĐ khu vực ĐBSCL; Trường là Chi hội Trưởng khu vực ĐBSCL của Hiệp hội phát triển nhân lực logistics Việt Nam… Ở địa phương, Bệnh viện Trường ĐH Trà Vinh vừa được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn hạng II, là nơi khám chữa bệnh chất lượng cho người dân, đồng thời vừa là nơi đào tạo, thực nghiệm, nghiên cứu cho sinh viên nhóm ngành khoa học sức khỏe.

Nhiều năm liền Trường ĐH Trà Vinh lọt vào Top 200 Đại học xanh, phát triển bền vững và nhiều đóng góp cho xã hội - UI Greenmetric World University Rankings xếp hạng. Năm 2022, Trường ĐH Trà Vinh vinh dự nhận Giải thưởng đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc (VietNam Digital Awards - VDA). Trong năm 2023, Trường ĐH Trà Vinh tiếp tục thăng hạng 43 trong Top 100 các trường có ảnh hưởng và đóng góp tích cực cho xã hội, giá trị khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và mở rộng hợp tác, trao đổi sinh viên quốc tế (tăng 19 bậc so với năm 2022; tăng 28 bậc so với với năm 2021, tăng 43 bậc so với năm 2020), trên bảng xếp hạng WURI Ranking 2023.

Đồng lòng kiến tạo đại học tiên tiến

PGS.TS Phạm Tiết Khánh, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Trà Vinh cho biết, sự đồng hành và chia sẻ từ các đối tác quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp, sự nỗ lực các thế hệ sinh viên, học sinh, tập thể đội ngũ cán bộ, thầy cô giáo, đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và toàn thể người lao động trong trường mở ra những cánh cửa mới, tạo cơ hội và khơi nguồn động viên cho sự phát triển bền vững của nhà trường.

Trường luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Bộ GD&ĐT cũng như các Bộ, ngành Trung ương, địa phương; sự lãnh chỉ đạo trực tiếp, hiệu quả của Tỉnh ủy - UBND tỉnh Trà Vinh và sự hỗ trợ nhiệt tình của các sở ngành tỉnh, các tổ chức đoàn thể và các cấp chính quyền địa phương. Ngoài ra, sự phát triển nhanh chóng của Trường ĐH Trà Vinh gắn liền với tầm nhìn sâu sắc và kỳ vọng của các thế hệ lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Cho đến nay, có 3 quyết định mang tính chiến lược, gắn liền với lãnh đạo tỉnh: (1) Hình thành dự án Cao đẳng cộng đồng Việt Nam - Canada vào năm 2001, (2) Chuyển đổi mô hình từ Cao đẳng thành Đại học vào năm 2006 và (3) Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI tiếp tục xác định xây dựng Trường ĐH Trà Vinh theo mô hình các trường đại học tiên tiến.

PGS.TS Nguyễn Minh Hòa, Hiệu trưởng Trường ĐH Trà Vinh chia sẻ: Trong mô hình đại học tiên tiến mà Trường ĐH Trà Vinh đang xây dựng, 3 yếu tố nền tảng là bệ đỡ cho tất cả các yếu tố còn lại là: (1) Chính sách, (2) Nhân lực, (3) Cơ sở vật chất. Thời gian tới, trường tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI và phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Trà Vinh và vùng ĐBSCL, tập trung phát triển ở một số chiến lược:

Tập trung xây dựng Trường ĐH Trà Vinh theo mô hình trường đại học tiên tiến đến cuối nhiệm kỳ đại hội để định hình về mô hình, nhất là về tổ chức quản trị đại học. Giai đoạn tiếp theo, từ năm 2025 - 2030 là giai đoạn tập trung đầu tư, phát triển và từng bước phát huy các kết quả của mô hình đại học tiên tiến. Với trọng tâm là mô hình đại học tiên tiến, các đặc điểm của khác của trường đại học sẽ phải được chú trọng và phát triển bao gồm: Tiếp tục nâng cao chất lượng chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng và hợp tác với doanh nghiệp.

Tăng cường nghiên cứu khoa học theo hướng ứng dụng, chuyển giao công nghệ đến cộng đồng, đẩy mạnh các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và phục vụ cộng đồng. Phát triển Bệnh viện Trường ĐH Trà Vinh vừa phục vụ cho cộng đồng người dân, đồng thời, phát triển một số chuyên môn sâu để có giải pháp điều trị các bệnh lý phức tạp cho người dân. Tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế; phát huy vai trò trọng điểm quốc gia trong đào tạo về ngôn ngữ, văn hóa, nghệ thuật Khmer Nam bộ, hướng đến thực hiện các nhiệm vụ đào tạo đa dạng với nước bạn Campuchia, Lào...