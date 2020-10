Trước mắt, chưa giải quyết việc thay đổi biện pháp ngăn chặn với ông Nguyễn Đức Chung

Thông tin trên được Thiếu tướng Tô Ân Xô – Chánh Văn phòng Bộ Công an – đưa ra tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra vào chiều nay (2/10).

Trước nhiều thông tin về ông Nguyễn Đức Chung bị ung thư, đang phải điều trị, Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết: Theo báo cáo của cơ quan điều tra, tình hình sức khỏe của ông Nguyễn Đức Chung – nguyên Chủ tịch UBND TP. Hà Nội - hoàn toàn bình thường trong điều kiện mới.

Theo Thiếu tướng Tô Ân Xô, ông Nguyễn Đức Chung liên quan đến 3 vụ án gồm: Vụ "buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; rửa tiền; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty TNHH và Thương mại Nhật Cường; vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại UBND. TP Hà Nội và các đơn vị liên quan; và vụ án "chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" xảy ra tại Hà Nội.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra (A09, Bộ Công an) đang tiếp tục tiến hành mở rộng điều tra 3 vụ án liên quan đến ông Nguyễn Đức Chung. Cơ quan điều tra cũng đã nhận được đơn của luật sư, người thân trong gia đình ông Chung để bảo lãnh cho ông Chung được tại ngoại và đang xem xét đơn này.

“Tuy nhiên, qua kết quả điều tra, qua trao đổi với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, tội “Chiếm đoạt tài sản bí mật nhà nước” có tính chất rất nghiêm trọng. Theo yêu cầu điều tra vụ án nên trước mắt chưa giải quyết việc thay đổi biện pháp ngăn chặn với ông Chung" – ông Xô nói.

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9/2020 (Ảnh: Minh Thúy - nguồn: Cổng TTĐT Chính phủ)

Như VietTimes đã đưa tin, tại phiên họp báo thường kỳ của Chính phủ vừa diễn ra vào đầu tháng 8, Thiếu tướng Tô Ân Xô cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang điều tra vụ án Nhật Cường. Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, cơ quan chức năng sẽ cố gắng kết thúc điều tra trong quý III/2020.

Về vụ án Nhật Cường, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố vụ án với 4 tội danh gồm: Buôn lậu; vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; rửa tiền; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Hiện, 28 bị can đã khị khởi tố, bắt giam 20 người, truy nã 8 người liên quan.

Cũng liên quan đến vụ Nhật Cường, ngày 16/7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước.

Đến ngày 21/7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam 3 bị can có hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật liên quan đến Công ty TNHH và Thương mại Nhật Cường, trong đó có 2 bị can thuộc UBND. TP Hà Nội, 1 bị can thuộc C03 - Bộ Công an.