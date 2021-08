Trưa nay, Hà Nội có thêm 23 ca mắc COVID-19 mới, Vinmart và Khách sạn Pullman có nhân viên bị nhiễm

Tin COVID-19 hôm nay 3/8 mới nhất



Trưa nay, Hà Nội có 23 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 2 nhân viên làm việc ở Vinmart và 1 nhân viên bếp của Khách sạn Pullman

Trưa nay, ngày 3/8, Sở Y tế Hà Nội cho biết: Từ 7h ngày 3/8 đến 12h ngày 3/8, thành phố đã phát hiện 23 ca mắc COVID-19 mới gồm 15 ca tại cộng đồng, 8 ca khu cách ly

Phân bố theo chùm ca bệnh: Ho, sốt thứ phát (15), Sàng lọc ho sốt (3), LQ BV Phổi Hà Nội (3), Hồ Chí Minh (1), Bùi Thị Xuân (1). Như vậy tính từ 18 giờ 2/8 đến 12 giờ 3/8, Hà Nội đã phát hiện 52 trường hợp mắc COVID-19 mới.

26 ca mắc mới COVID-19 mới gồm các bệnh nhân sau:

Chùm ho, sốt thứ phát (15)

(1) L.T.H.P, nữ, 2000, sống ở Trung Hòa- Cầu Giấy, là F1 của các BN 128515,128521 đã được xét nghiệm (XN) âm tính và cách ly tập trung (CLTT) từ 29/7, ngày 2/8 có triệu chứng sốt và đau mỏi người, được lấy mẫu XN kết quả dương tính.

(2) N.T.T, nữ, 1952, sống ở Phúc Tân, Phúc Tân, Hoàn Kiếm, là F1 (bán hàng cạnh BN157660), ngày 2/8 vào khám và XN tại BV Medlatec có kết quả xét nghiệm dương tính.

(3) V.T.D, nữ, 2015, sống ở Vọng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm. BN là F1 của BN158549 chơi cùng tại sân tập thể, 02/8 được lấy mẫu XN kết quả dương tính.

(4) N.T.C, nữ, 1953, sống ở Vọng Hà – Chương Dương – Hoàn Kiếm. BN là F1 của BN157699 tx các ngày 27-29/7, 02/8 được lấy mẫu XN kết quả dương tính.

(5) Đ.V.H, nam, 1954, sống ở Thanh Hà, Đồng Xuân, Hoàn Kiếm. BN ở gần khu chợ Thanh Hà, đi mua hàng ở chợ Thanh Hà gần nhất là ngày 28/7,ngày 02/8 được lấy mẫu XN kết quả dương tính.

(6) P.M.T, nam, 1999, sống ở Vọng Hà – Chương Dương – Hoàn Kiếm, là F1 của các BN dương tính tại ngõ 105, tiếp xúc (tx) ngày 28/7. Ngày 2/8 được lấy mẫu XN kết quả dương tính.

(7) N.T.M.H, nữ, 2000, sống ở Lĩnh Nam, Hoàng Mai, là nhân viên tại Vinmart Yên Sở (tầng 1 tòa nhà The Two Residence, kđt Gamuda, Trần Phú, Hoàng Mai) và là F1 của BN 157678. Ngày 25/7 đứng bán hàng ở quầy thịt lợn cùng BN 157678 trong khoảng 30-45 phút, hiện tại BN không có triệu chứn. Ngày 2/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm ngày 3/8 khẳng định BN dương tính với SARS-CoV-2 (CDC Hà Nội).

(8) C.M.H, nữ, sn 1972, sống ở Khuyến Lương, tổ 9, Trần Phú, Hoàng Mai. BN là F1 của BN157676- làm việc cùng tại Vinmart-Times City trong khoảng từ 16h đến 19h ngày 30/7 tại quầy bán thịt. Ngày 2/8 được chuyển cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm ngày 3/8 khẳng định BN dương tính với SARS-CoV-2 (CDC Hà Nội thực hiện).

(9) T.T.P, 1979, sống ở phía sau nhà văn hóa Phùng Khoang, Trung Văn, Nam Từ Liêm. Bệnh nhân là tiểu thương chợ Phùng Khoang. Sau khi ghi nhận trường hợp mắc tại chợ, bệnh nhân được TTYT Nam Từ Liêm lấy mẫu và có kết quả dương tính (CDC Hà Nội)

(10) L.V.K, nam, 1973, sống ở xóm Bến, Nguyễn Trãi, Thường Tín. Bệnh nhân là F1 của BN 154517. Ngày 2/8 bệnh nhân có sốt, được lấy mẫu và có kết quả dương tính (CDC Hà Nội).

(11) N.T.T, nữ, 1987, sống ở Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì. Bệnh nhân là F1 của 3 bệnh nhân (chồng, 2 em gái). Ngày 29/7 bệnh nhân được lấy mẫu (âm tính) và chuyển cách ly tập trung tại Sóc Sơn. Ngày 1/8, bệnh nhân xuất hiện sốt 38,4 độ C, chuyển BV Sóc Sơn. Ngày 2/8 bệnh nhân được lấy mẫu và kết quả dương tính (CDC Hà Nội)

(12) N.T.T, nữ, 1988, sống ở thôn Bùng, Phùng Xá, Thạch Thất. Bệnh nhân là F1 của BN 65747. Ngày 21/7 được lấy mẫu (âm tính) và chuyển cách ly tại ĐH FPT. Ngày 2/8, được lấy mẫu lần 2 có kết quả âm tính. Ngày 2/8 xuất hiện sốt được lấy mẫu kết quả dương tính (CDC Hà Nội).

(13) N.Q.T, nam, 1994, sống ở Hồng Hà, Phúc xá, Ba Đình, là người làm tại chợ Hải Sản Long Biên, ngày 28/7 xuất hiện ho sốt. 02/8 được lấy mẫu sàng lọc XN kết quả dương tính.

(14) T.T.T, nữ, 2003, sống ở Giải Phóng, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, là F1 của BN 114601, đã CLTT từ 24/7 và XN âm tính, ngày 02/8 xuất hiện sốt được lấy mẫu XN kết quả dương tính.

(15) C.K.T, nam, 1983, sống ở Lĩnh Nam, Hoàng Mai. BN là nhân viên bếp khách sạn Pullman 40 Cát Linh và là F1 của BN Vì Văn Nghị - nhân viên công ty Thanh Nga. Cách vài ngày, BN Thành lại giao nhận thịt với BN COVID-19 tại khu vực bếp khách sạn, ngày cuối giao nhận là ngày 30/7. Ngày 1/8, BN có xuất hiện đau mỏi cơ chân. Ngày 2/8, BN được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm dương tính ngày 3/8 (CDC Hà Nội).

Chùm Bùi Thị Xuân - Hai Bà Trưng

(1) Đ.X.Q, nam, 1972, sống ở Chương Dương, Chương Dương, Hoàn Kiếm. Bệnh nhân là F1 của BN51122, đã cách ly TT tại Tứ Hiệp, Hoàng Mai ngày 18/7 và có 2 lần xét nghiệm âm tính. Ngày 2/8, bệnh nhân được lấy mẫu và có kết quả dương tính.

Chùm Sàng lọc ho sốt

(1) N.V.K, nam, 1952, sống ở Trần Phú, TT Thường Tín, Thường Tín. Ngày 31/7, bệnh nhân xuất hiện sốt, ho, mệt mỏi, buồn nôn. Ngày 2/8 đến khám và điều trị tại BVĐK Thường Tín, được test nhanh dương tính, sau đó được lấy mẫu PCR chuyển CDC Hà Nội cho kết quả khẳng định.

(2) V.T.P, nữ, 1956, sống ở Trần Phú, TT Thường Tín, Thường Tín. Bệnh nhân là vợ BN Nguyễn Văn Kiều, ngày 2/8 có sốt, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, bệnh nhân cùng chồng vào khám tại BVĐK Thường Tín ngày 2/8 và được làm test nhanh dương tính, sau đó được lấy mẫu PCR chuyển CDC Hà Nội cho kết quả khẳng định.

(3) Đ.T.L, nữ, 1981, sống ở Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa. Ngày 2/8 bệnh nhân xuất hiện sốt, đau đầu, đến khám tại BVĐK Đống Đa, được lấy mẫu test nhanh dương tính, sau đó được lấy mẫu PCR chuyển CDC Hà Nội, kết quả dương tính.

Chùm liên quan BV Phổi Hà Nội

(1) N.T.T, nữ, 1988, sống ở Lạc Long Quân, Nhật Tân, Cầu Giấy, là F1 của BN150080, tx lần cuối ngày 23/7 đã được chuyển CLTT và XN âm tính, ngày 1/8 lấy mẫu XN kết quả dương tính.

(2) B.M.H, nam, 1989, sống ở Yên Sở, Yên Sở, Hoàng Mai. Bệnh nhân là nhân của BV Phổi Hà Nội. Bệnh nhân được cách ly tại BV từ ngày 25/7 và được lấy mẫu xét nghiệm kết quả nhiều lân âm tính, ngày 2/8, khi có kết quả xét nghiệm của bệnh viện dương tính, mẫu bệnh phẩm được chuyển CDC Hà Nội khẳng định và cho kết quả dương tính.

(3) N.T.L, nữ, 1976, sống ở tổ 14 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, là F1 của BN128531 tx lần cuối ngày 28/7. Ngày 02/8 lấy mẫu kết quả dương tính

Chùm Hồ chí Minh

(1) Đ.G.K, nam,2018, sống ở Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, là F1 của BN134094, ngày 22/7 và ngày 28/7 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính. Ngày 2/8 bệnh nhân xuất hiện sốt, ho, đau họng và được lấy mẫu có kết quả dương tính (CDC Hà Nội).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 1.396 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 843 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 553 ca.

Hà Nội phát hiện thêm 29 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 8 ca lây nhiễm cộng đồng

Sáng nay, 3/8, Sở Y tế Hà Nội cho biết trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 29 ca mắc mới trong đó có 8 ca tại cộng đồng, 21 ca khu cách ly.

Số ca mắc mới phân bố theo, quận, huyện: Hai Bà Trưng (6), Bắc Từ Liêm (5), Đống Đa (4), Cầu Giấy (3), Thanh Xuân (3), Hoài Đức (3), Ba Đình (1), Thạch Thất (1), Đông Anh (1), Quốc Oai (1), Thanh Trì (1).

Phân bố theo chùm ca bệnh: ho, sốt thứ phát (14), sàng lọc ho sốt (2), nhà thuốc, 95 Láng Hạ (4), TP. Hồ Chí Minh (3), Tân Mai, Hoàng Mai (2), Bắc Giang (1), 90 Nguyễn Khuyến, Đống Đa (01), Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng (1).

14 bệnh nhân thuộc chùm ho, sốt thứ phát

1. N.T.Q, nữ, sinh năm 1977, địa chỉ 199A Cầu Diễn, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, làm kế toán tại Công ty thực phẩm Thanh Nga và là F1. Ngày 1/8, bênh nhân bị rát họng, chảy mũi, gai sốt được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

2. L.H.T, nam, sinh năm 1980, Khương Đình, Thanh Xuân, là F1, (bệnh nhân bán dưa cà tại chợ Đồng Xa), ngày 2/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

3. H.T.Q, nữ, sinh năm 1992, Tiến Xuân, Thạch Thất, là nhân viên thị trường thuộc Công ty thực phẩm Thanh Nga. Ngày 1/8 xuất hiện triệu chứng đau họng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

4. H.T.H, nữ, sinh năm 1996, Đông Yên, Quốc Oai, là F1, ngày 21/7, được lấy mẫu xét nghiệm (âm tính) và chuyển cách ly tập trung. Ngày 2/8, xuất hiện triệu chứng sốt được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

5. T.T.H.T, nữ, sinh năm 1988, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, là nhân viên Công ty may mặc Star, là F1. Ngày 27/7, được lấy mẫu xét nghiệm (âm tính) và chuyển cách ly. Ngày 2/8, xuất hiện triệu chứng ho, đau họng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

6. B.V.L, nam, sinh năm 1983

7. N.T.H.N, nữ, sinh năm 1978

8. N.X.H, nam, sinh năm 1995

9. P.T.T, nữ, sinh năm 1987

Cả bốn bệnh nhân đều ở Thanh Lương, Hai Bà Trưng, là nhân viên kế toán, giao hàng của Công ty thực phẩm Thanh Nga. Ngày 31/7 được lấy mẫu xét nghiệm (âm tính) và cách ly tại công ty. Ngày 2/8, xuất hiện triệu chứng sốt, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

10. L.Đ.A, nam, sinh năm 2002, Yên Hòa, Cầu Giấy, nhân viên giao hàng của Công ty thực phẩm Thanh Nga. Ngày 2/8, xuất hiện triệu chứng sốt, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

11. T.X.D, nam, sinh năm 2003, Yên Hòa, Cầu Giấy là F1, xét nghiệm lần 1 ngày 31/7 (âm tính). Ngày 1/8 có triệu chứng, ngày 2/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

12. B.T.T, nữ, sinh năm 1966, Nhân Chính, Thanh Xuân, là F1, xét nghiệm lần 1 ngày 31/7 (âm tính). Ngày 1/8 có triệu chứng, ngày 2/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

13. N.B.A , nam, sinh năm 2021, Nhân Chính, Thanh Xuân, là F1, xét nghiệm lần 1 ngày 27/7 (âm tính). Ngày 2/8, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

14. H.Q.T, nam, sinh năm 1978. Yên Hòa, Cầu Giấy, là F1, xét nghiệm lần 1 ngày 27/7 (âm tính). Ngày 2/8, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

4 bệnh nhân thuộc chùm nhà thuốc 95 Láng Hạ

1. D.M.H, nam, sinh năm 1995, Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, là F1 của N.T.C, ngày 22/7 được lấy mẫu xét nghiệm (âm tính). Ngày 1/8 có triệu chứng sốt nhẹ, 2/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

2. H.T.M.A, nữ, sinh năm 1995, Láng Thượng, Đống Đa

3. N.D.T, nam, sinh năm 1995, Quang Trung, Đống Đa

4. B.H.L, nữ, sinh năm 1949, Văn Miếu, Đống Đa

Cả ba bệnh nhân đều là F1 của các trường hợp dương tính trước đó và được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 (âm tính). Ngày 30-31/7, xuất hiện triệu chứng, ngày 2/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

3 bệnh nhân thuộc chùm TP. Hồ Chí Minh

1.N.V.Q, nam, sinh năm 2000

2. V.T.H, nữ, sinh năm 1999

3. L.B.N, nữ, sinh năm 1999

Cả ba bệnh nhân đều ở Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm và là người sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 26/7, ngày 1/8 được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính.

2 bệnh nhân thuộc chùm Tân Mai, Hoàng Mai

1. S.T.M. nữ, sinh năm 1986

2. P.T.B, nữ, sinh năm 1986

Cả hai bệnh nhân đều ở An Thượng, Hoài Đức, là F1 được lấy mẫu xét nghiệm ngày 21/7 (âm tính). Ngày 2/8 có triệu chứng ho, sốt được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

2 bệnh nhân thuộc chùm Bắc Giang

1. P.N.B.H, nữ, sinh năm 1979, Uy Nỗ, Đông Anh

2. L.T.T, nữ, sinhnawm 1994, Ngọc Khánh, Ba Đình

Cả hai bệnh nhân là công nhân thực tập tại Công ty SEI, đã được cách ly từ ngày 5/7, xét nghiệm nhiều lần âm tính. Ngày 31/7, xuất hiện triệu chứng sốt được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

2 bệnh nhân thuộc chùm ho, sốt cộng đồng

1. T.T.N ,nữ, sinh năm 1938, Bách Khoa, Hai Bà Trưng. Khoảng từ ngày 26/7, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, ngày 31/7, được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc diện rộng tại Hai Bà Trưng, kết quả dương tính.

2. T.Đ.V, nam, sinh năm 1982, Tứ Hiệp, Thanh Trì, là công nhân làm việc tại Công ty Cocacola, tại Km17- Duyên Thái, Thường Tín. Ngày 1/8 có triệu chứng, đi khám tại Bệnh viện Thăng Long được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

1 bệnh nhân thuộc chùm 90 Nguyễn Khuyến, Đống Đa là N.D.T, nam, sinh năm 1955, Quang Trung, Đống Đa, là F1. Ngày 20/7, được lấy mẫu xét nghiệm (âm tính). Ngày 2/8, xuất hiện triệu chứng sốt, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

1 bệnh nhân thuộc chùm Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng là N.V.K, nam, sinh năm 1984, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, là F1. Ngày 19/7 được lấy mẫu xét nghiệm (âm tính); 21/7 chuyển vào khu cách ly được lấy mẫu nhiều lần âm tính. Ngày 1/8 có triệu chứng sốt, gai người, ngày 2/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Số mắc cộng dồn tại Hà Nội từ ngày 29/4 đến nay là 1374 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là829, số mắc là đối tượng đã được cách ly 545.

Sáng nay 3/8, cả nước có 3.578 ca mắc COVID-19 mới, gần 7 triệu liều vaccine được tiêm

Theo Bộ Y tế, tính từ 18h30 ngày 2/8 đến 6h ngày 3/8 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.578 ca nhiễm mới, trong đó 15 ca nhập cảnh và 3.563 ca ghi nhận trong nước.

Số ca ghi nhận trong nước gồm TP. Hồ Chí Minh (1.998), Bình Dương (519), Long An (246), Tây Ninh (176), Đồng Nai (147), Vĩnh Long (72), Bình Thuận (72), Đà Nẵng (66), Bến Tre (62), Sóc Trăng (33), Cần Thơ (31), Đồng Tháp (31), An Giang (26), Phú Yên (20), Bình Định (18), Đắk Lắk (11), Đắk Nông (8 ), Nghệ An (5), Hà Tĩnh (4), Kiên Giang (3), Bạc Liêu (3), Phú Thọ (3), Sơn La (3), Hải Dương (2), Điện Biên (1), Quảng Trị (1), Thanh Hóa (1), Hà Nội (1) trong đó có 687 ca trong cộng đồng.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam: Tính đến sáng 3/8 Việt Nam có 165.339 ca nhiễm trong đó có 2.287 ca nhập cảnh và 163.052 ca mắc trong nước.

Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 161.482 ca, trong đó có 44.191 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 4/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới: Yên Bái, Quảng Ninh, Bắc Kạn, Thái Bình.

Có 10 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định, Điện Biên.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người dân, đảm bảo độ bao phủ vaccine trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, đồng thời đảm bảo yêu cầu an toàn phòng, chống dịch bệnh trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 TP Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn số 2552/BCĐ điều chỉnh kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đợt 5, trong đó những người trên 65 tuổi hoặc người có bệnh lý nền mạn tính được tiêm tại tất cả các cơ sở tiêm chủng cố định và lưu động, không bắt buộc tiêm tại bệnh viện, cơ sở điều trị.

Bệnh viện Đa khoa Long An dỡ bỏ phong tỏa và chính thức hoạt động trở lại, đón bệnh nhân đến khám, chữa bệnh sau 34 ngày (từ ngày 29/6 đến nay) tạm ngừng hoạt động.

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 3 cho cán bộ, chiến sĩ và người dân trên địa bàn huyện Côn Đảo từ ngày 02-11/8. Dự kiến có 1.385 người được tiêm, trong đó có 780 người được tiêm mũi 1 và 605 người được tiêm mũi 2.

