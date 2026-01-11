Trợ lý Thủ tướng được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Ông Nguyễn Văn Thắng, trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng, được bổ nhiệm kiêm giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký Quyết định về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thắng, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng, giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ kiêm Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng.

Sau kiện toàn, bộ máy lãnh đạo Văn phòng Chính phủ gồm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn và 5 cấp phó.

5 Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ là các ông, bà: Nguyễn Sỹ Hiệp, Mai Thị Thu Vân, Đỗ Ngọc Huỳnh, Phạm Mạnh Cường và Nguyễn Văn Thắng.

Văn phòng Chính phủ là cơ quan có chức năng tham mưu tổng hợp, điều phối giúp Chính phủ, Thủ tướng tổ chức các hoạt động chung của Chính phủ, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Chính phủ và hệ thống hành chính Nhà nước từ Trung ương đến cơ sở, bảo đảm thống nhất, thông suốt, liên tục của nền hành chính quốc gia.

Đây cũng là đơn vị có chức năng bảo đảm thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng và cung cấp thông tin cho công chúng theo quy định của pháp luật; bảo đảm điều kiện vật chất, kỹ thuật, hậu cần cho hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng.