Tra cứu online điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 tại Nghệ An

Cách 1, thí sinh xem điểm thi qua hệ thống tra cứu của Bộ GD&ĐT tại ĐÂY và đăng nhập theo hướng dẫn. Thí sinh chưa có Mã đăng nhập có thể liên hệ điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi để lấy mã.

Cách 2, thí sinh có thể truy cập vào website của Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An tại ĐÂY, nhập số báo danh để tra cứu điểm.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, toàn tỉnh Nghệ An có gần 32.000 thí sinh dự thi tại 61 điểm thi trên đại bàn. Tất cả các điểm thi đều được được khử khuẩn, chuẩn bị các trang thiết bị phòng chống dịch, sắp xếp chỗ ngồi cho thí sinh trong phòng thi đúng theo quy định, đảm bảo khoảng cách an toàn cho các thí sinh. Các điểm thi đều có phòng y tế, phòng thi dự phòng, có các hình thức tuyên truyền về phòng dịch cho các thí sinh và người nhà.

Về công tác chấm thi trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp, Sở yêu cầu hội đồng chấm thi phải đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch an toàn. Sau khi công bố kết quả thi, Bộ GD&ĐT sẽ thống kê phổ điểm. Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An và các nhà trường trên địa bàn sẽ công bố việc đối sánh giữa điểm thi và điểm ghi trong học bạ của học sinh.

Theo dự kiến, Sở GD&ĐT Nghệ An phải hoàn thành công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ chậm nhất ngày 30/8. Công tác cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả hồ sơ thí sinh tại Nghệ An diễn ra chậm nhất ngày 4/9. Sở GD&ĐT Nghệ An phối hợp với các trường đại học, cao đẳng, tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển và nhập các nguyện vọng lên phần mềm quản lý thi và tuyển sinh để phục vụ công tác xét tuyển đợt 1.