TP.HCM: Ứng dụng Help 114 tố cáo tụ tập đông người vi phạm phòng dịch

Trung tâm Chỉ huy của Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (PC07), Công an TP.HCM vừa cho hay, ngay trong ngày đầu tiên TP.HCM thực hiện giãn cách toàn thành phố theo Chỉ thị 16, đơn vị đã nhận được tin nhắn kèm hình ảnh người dân phản ánh về tình trạng một người phụ nữ bán đồ ăn sáng khi TP.HCM đã chính thức áp dụng Chỉ thị 16, gửi đến ứng dụng Help 114 của đơn vị.

Nội dung gửi về Trung tâm Chỉ huy của Phòng PC07, Công an TPHCM ghi cụ thể như sau: “Ảnh chụp lúc 6 giờ 22 ngày 9/7, TPHCM áp dụng Chỉ thị 16 rồi nhưng cô này vẫn bán đồ ăn sáng ở khu vực ngã ba đường Hồ Huấn Nghiệp giao với Công trường Mê Linh, phường Bến Nghé, quận 1”.

Thông qua hình ảnh và thông tin phản ánh từ người dân, Trung tâm Chỉ huy Phòng PC07 đã gửi vấn đề nói trên cho Công an phường Bến Nghé. Sau đó, lực lượng Công an địa phương và các lực lượng phòng, chống dịch COVID-19 đã nhanh chóng có mặt tại địa điểm được báo cáo, xử lý tình trạng này.

Trước đó, người dân ở phường Tân Thuận Đông, quận 7 (TP.HCM) cũng đã gửi thông tin kèm ảnh về Trung tâm Chỉ huy Phòng PC07 phản ánh tình trạng người dân tụ tập ăn nhậu, vi phạm quy định phòng dịch. Sau đó, lực lượng địa phương đã có mặt nhanh chóng xử lý.

Công an TP.HCM khuyến cáo, trong thời gian TPHCM thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, nếu người dân phát hiện tình trạng tụ tập đông người, không đảm bảo giãn cách xã hội, hiện tượng nhậu nhẹt… thì có thể chụp hình ảnh, quay clip gửi về ứng dụng Help 114 của Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an TP.HCM.

Các bộ phận chức năng, nghiệp vụ, ngay khi nhận được thông tin, sẽ nhanh chóng xử lý để đảm bảo thực hiện tốt Chỉ thị 16, đảm bảo quy định phòng dịch, giúp nâng cao an toàn đời sống của người dân.

Ứng dụng Help 114 là sản phẩm từ đề tài “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ định vị và livestream phục vụ chỉ huy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn của Phòng PC07, Công an TP.HCM”.

Thông qua ứng dụng Help 114, người dân có thể dễ dàng gọi điện, chụp hình, gửi clip hoặc gọi video để phản ánh sự cố, hành vi vi phạm phòng dịch COVID-19, phòng chống cháy, nổ. Ngoài ra, ở các hạng mục khác, người dân cũng có thể phản ánh tai nạn giao thông, báo tin về tình trạng cướp giật trên đường phố, các vụ cháy nổ, trộm cắp tài sản, vi phạm an toàn giao thông và các vi phạm khác.

Bằng ứng dụng Help 114, người dân có thể báo cháy tới lực lượng cứu hộ một cách hiệu quả nhất và thông báo nhanh nhất tới cơ quan Công an về nhiều sự cố khẩn cấp ở các khu vực trên toàn địa bàn TP.HCM.

Ứng dụng Help 114 hỗ trợ cho cả 2 hệ điều hành là iOS và Android, người dùng có thể tải về từ App Store hoặc CH Play và dễ dàng sử dụng.