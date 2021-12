TP.HCM tổ chức Countdown đón năm mới 2022 nếu dịch ở cấp độ 1, 2

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động đón năm mới 2022, có phương án tùy theo cấp độ dịch 1, 2 và 3, 4. Cụ thể, nếu dịch Covid-19 tại TP.HCM ở cấp 1 và cấp 2, thành phố sẽ tổ chức chương trình đếm ngược (countdown) đón năm mới vào đêm 31-12 tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đường Nguyễn Huệ và đường Lê Duẩn (từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Pasteur, quận 1).

Đồng thời TP cũng tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật tại TP Thủ Đức và các quận 12, Tân Phú, Bình Tân, cùng các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ vào đêm 31-12-2021 và ngày 1-1-2022.

Với các hoạt động thể thao chào đón năm mới như: Giải HCMC Marathon 2022 tại quận 7, liên hoan biểu diễn các bộ môn võ thuật và các bài thể dục nâng cao sức khỏe, giải đua xe đạp phong trào đón chào năm mới 2022 tại tuyến đường Mai Chí Thọ… cũng được phép diễn ra.

Thành đoàn TP.HCM được giao tổ chức hoạt động và biểu diễn văn nghệ đón chào năm mới 2022 tại Nhà văn hóa Thanh niên, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, ký túc xá vào đêm 31-12-2021 và ngày 1-1-2022.

Nếu dịch ở cấp độ 3 hoặc 4, UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể, TP Thủ Đức và các quận, huyện xây dựng kế hoạch tổ chức, chủ động giảm quy mô hoặc tạm dừng tổ chức sự kiện, điều chỉnh phương án phòng chống dịch Covid-19 theo từng cấp độ.

Hiện dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố đang duy trì ở cấp độ 2. Nếu tổ chức hoạt động mừng năm mới, các đơn vị, địa phương phải đảm bảo công tác phòng chống dịch phù hợp theo đánh giá cấp độ dịch. Trong đó, chú trọng đảm bảo 5K, kiểm soát số lượng người tham dự.

UBND và HĐND TP.HCM nhấn mạnh chỉ đạo, tất cả các quận huyện, khu vực TP.HCM cần tập trung quan tâm các chính sách đảm bảo, chu đáo để người dân đón tết an toàn, vui vẻ; giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ trước, trong và sau tết. Đặc biệt, đảm bảo kế hoạch cho học sinh đến trường an toàn, “trường xanh, lớp xanh”.

Chủ đề năm 2022 của TP.HCM là “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”. Đồng thời tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân; khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội với nhiều giải pháp phù hợp, cụ thể hóa các giải pháp để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh cũng như đảm bảo đời sống, an sinh xã hội.