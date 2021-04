TP.HCM: Quận 4 chính thức thông tin vụ đổ tường trường mầm non Ban Mai

UBND Quận 4 (TP.HCM) vừa có báo cáo nhanh cung cấp thông tin liên quan đến việc sập đổ tường mái tại Trường Mầm non Ban Mai hôm 12/4/2021.

Văn bản báo cáo cho biết, ngày 12/4/2021, trên địa bàn quận 4 đã xảy ra sự cố đổ tường mái của Trường Mầm non Ban Mai (tại địa chỉ số 78 Tôn Thất Thuyết, phường 16, quận 4).

Theo UBND quận 4, nguyên nhân tường mái bị đổ là do nhà trường lắp đặt lưới che nắng sân trường (chiều dài 34m, chiều rộng 22m) vào kết cấu tường mái, đây không phải kết cấu chịu lực chính của công trình. Vì vậy, trong điều kiện mưa giông, gió giật mạnh, tường mái không đảm bảo chịu lực đã dẫn đến sập đổ.

May mắn là sự việc trên không gây thiệt hại về người, thiệt hại về vật chất không đáng kể, chỉ bị sập mảng tường.

Theo đánh giá sơ bộ, UBND Quận 4 cho rằng, việc nhà trường lắp đặt lưới che nắng là cần thiết. Tuy nhiên, nhà trường chưa xét đến việc kết cấu đó có đảm bảo an toàn chịu lực hay không. Do đó, vấn đề kiểm tra, tính toán cấu tạo của các kết cấu dự kiến lắp đặt để đảm bảo an toàn chịu lực là cần thiết.

Qua sự việc nêu trên, UBND Quận 4 đã yêu cầu các trường đã lắp đặt lưới che nắng phải tháo dỡ ngay trong ngày 13/4/2021. Đồng thời, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 4, Phòng Giáo dục - Đào tạo quận 4 kiểm tra thực tế tại các trường trên địa bàn.

Để đảm bảo an toàn, UBND quận chỉ đạo các trường, các đơn vị liên quan có nhu cầu sử dụng lưới che nắng sân trường hoặc làm thêm các hạng mục khác cần kiểm tra, tính toán cấu tạo trước khi lắp đặt. Trước khi thực hiện các hạng mục trên, trường phải gửi hồ sơ về Phòng Quản lý Đô thị Quận 4 để thẩm định phương án lắp đặt, thi công.