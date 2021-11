TP.HCM còn nhiều nguy cơ, kích hoạt gấp 40 trạm y tế lưu động

Hôm nay, ngày 7/11/2021, huyện Hóc Môn đã triển khai chiến lược mới trong xử lý ổ dịch cộng đồng tại 2 khu vực nguy cơ cao, có nhiều ca bệnh COVID-19 trên địa bàn xã Bà Điểm và xã Xuân Thới Thượng. Sau đánh giá sơ bộ các tiêu chí như: Có ít nhất 2 hộ gia đình có F0 trong cùng khu vực và có giao tiếp với nhau; Tính chất của địa bàn dân cư; Tình trạng tiêm chủng; Đã từng là ổ dịch trong 3 tháng trước đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch và Trạm Y tế của xã Xuân Thới Thượng, xã Bà Điểm xác định có 9 ổ dịch cộng đồng cần được kiểm soát.

Trong sáng nay, các lực lượng chức năng đã đồng loạt thực hiện lấy mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên cho tất cả người dân trong phạm vi các ổ dịch đã xác định nhằm phát hiện hết những đối tượng có nguy cơ cao bị lây nhiễm. Tại xã Bà Điểm và xã Xuân Thới Thượng, sau khi lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho 729 người dân đã phát hiện thêm 81 trường hợp dương tính với SARS-COV-2.

Theo quy trình mới được áp dụng, các F0 mới khi được phát hiện nếu đủ điều kiện sẽ được cách ly tại nhà và được Trạm y tế cấp phát thuốc điều trị theo đúng quy định. Đồng thời danh sách F0 mới phát hiện cũng được thông báo cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch của xã, ấp để các lực lượng chức năng dán biển cảnh báo: “ĐỊA ĐIỂM CÁCH LY Y TẾ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19” trước nhà. Cũng theo quy trình mới thì quá trình quản lý, điều tra và đánh giá lại ổ dịch sẽ được thực hiện sau mỗi 3 ngày nhằm phát hiệu sớm tất cả các ca F0 mới để đưa vào quản lý và quyết định việc mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi ổ dịch.

Đội phản ứng nhanh của HCDC cũng đã có mặt tại xã Xuân Thới Thượng và Bà Điểm để tìm nguyên nhân vì sao số ca F0 mới tăng cao tại khu vực này và yêu cầu Trung tâm Y tế huyện Hóc Môn tham mưu Ban chỉ đạo phòng, chống dịch huyện Hóc Môn khẩn trương xử lý ổ dịch cộng đồng theo đúng hướng dẫn của Sở Y tế.

Trước đó, Sở Y tế phối hợp Cục Quân Y đã điều động 15 trạm y tế lưu động từ quận Bình Tân đến tăng cường cho huyện Hóc Môn. Đồng thời, Sở Y tế yêu cầu Trung tâm Hồi sức – Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện dã chiến số 14 tăng cường hội chẩn và hỗ trợ tiếp nhận các trường hợp F0 nặng cho BV huyện Hóc Môn.

Các đội phản ứng nhanh cho hoạt động điều tra và kiểm soát dịch do HCDC đảm trách. Sở Y tế TP.HCM chỉ đạo kích hoạt gấp 40 trạm y tế lưu động với lực lượng các y bác sĩ dự bị do các Trung tâm Y tế và các bệnh viện đảm trách là những hoạt động mới được triển khai của ngành Y tế Thành phố đối với tại các địa bàn quận, huyện có số ca mắc mới tăng cao để thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các cơ sở y tế kiên trì các biện pháp phòng chống dịch đã đề ra, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, và tập trung thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định, cụ thể khẩn trương triển khai lập danh sách nhân sự dự bị (bác sĩ, điều dưỡng) tham gia trạm y tế lưu động theo chỉ đạo của Sở Y tế tại công văn 8132/SYT-TCCB ngày 03/11/2021 và gửi về Sở Y tế (phòng Tổ chức Cán bộ) trước ngày 08/11/2021, chuẩn bị sẵn sàng hỗ trợ các quận, huyện kịp thời chăm sóc và quản lý F0 cách ly tại nhà khi được Sở Y tế điều động.

Luân phiên bác sĩ, điều dưỡng đến công tác tại các bệnh viện dã chiến thành phố, đặc biệt các bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 3 tầng. Ngoài việc chăm sóc, điều trị người mắc COVID-19, các bác sĩ và điều dưỡng được cử luân phiên công tác tại các bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 3 tầng sẽ được tập huấn về kiến thức, thực hành hồi sức cấp cứu và cấp giấy chứng nhận đào tạo liên tục về hồi sức, cấp cứu.

Củng cố và duy trì khu cách ly điều trị COVID-19 tại mỗi bệnh viện theo mô hình đơn vị hoặc khoa COVID-19 để sẵn sàng tiếp nhận người nghi nhiễm COVID-19 khi đến khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện; các bệnh viện tầng 3 sẵn sàng tiếp nhận các người bệnh do tuyến dưới chuyển đến. Tất cả bệnh viện (tầng 2 và tầng 3) rà soát, bổ sung thuốc điều trị, dụng cụ, trang thiết bị y tế,… sẵn sàng cho công tác thu dung điều trị.

Đối với các trung tâm y tế và trạm y tế, Sở Y tế TP.HCM yêu cầu quản lý cập nhật danh sách F0 trên địa bàn, báo cáo kịp thời số ca mắc về HCDC và Sở Y tế theo đúng quy định.