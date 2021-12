TP.HCM cần 350 tấn oxy lỏng mỗi ngày, không bắn pháo hoa Tết Dương lịch

Số ca tử vong có xu hướng giảm

Thông tin tại buổi họp báo diễn ra vào chiều nay, 24/12, Phó Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM Phạm Đức Hải cho hay, trước tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, số ca mắc mới, tử vong còn cao, TP.HCM quyết định sẽ không tổ chức bắn pháo hoa vào dịp Tết Dương lịch 2022 sắp tới.

Trước thông tin về tình hình thiếu hụt oxy y tế, ông Phạm Đức Hải cho biết, trong đợt dịch cao điểm tháng 7,8,9/2021, TP sử dụng khoảng 380 tấn oxy lỏng/ngày. Hiện nay, con số này giảm xuống còn khoảng 170 tấn/ngày. Tuy nhiên, dự báo với số ca mắc mới còn nhiều và số trường hợp phải sử dụng máy thở còn cao, TP.HCM vẫn cần khoảng 350 tấn oxy lỏng/ngày.

Cũng theo ông Phạm Đức Hải, trong thời kỳ cao điểm, TP.HCM có 11 đơn vị cung cấp oxy y tế, hiện nay, số đơn vị giảm xuống 5 đơn vị cung cấp; còn lại đã chuyển qua sản xuất oxy công nghiệp.

“Nếu không có kiến nghị, giải pháp, TP.HCM không thể có số oxy cần thiết. Do vậy, UBND TP đã có văn bản kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công thương điều phối việc sản xuất giữa oxy công nghiệp và oxy lỏng nhằm đáp ứng việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân”, Phó Ban chỉ đạo Phạm Đức Hải nói.

Trao đổi với báo chí về chiến dịch bảo vệ các đối tượng nguy cơ cao của TP, ông Phạm Đức Hải cho hay, sau 15 ngày triển khai, tính đến ngày 22/12, các quận, huyện và TP Thủ Đức đã lập danh sách được 584.403 người. Trong đó, 41.379 đối tượng đã tiêm 1 mũi vắc xin (chiếm 7,1%); 518.304 người tiêm 2 mũi (chiếm 88,7%); 24.420 cá nhân chưa tiêm vắc xin (chiếm 4,2%).

Với danh sách nêu trên, TP đã tiến hành 2 đợt xét nghiệm với tổng 737.753 lượt. Qua đó, thu được 733.835 lượt âm tính (chiếm 99,47%); 3.918 lượt dương tính (chiếm 0,53%). Đối với những F0 thuộc nhóm nguy cơ, dù không triệu chứng, triệu chứng nhẹ, các trạm y tế phường vẫn phải phát gói thuốc C cho những đối tượng này. Riêng 24.420 cá nhân chưa tiêm vắc xin, TP đang tăng tốc tiêm chủng đối với nhóm này.

Phân tích số người nhập, xuất viện trong những ngày gần đây, Phó Ban chỉ đạo cho hay, sau khi TP bắt đầu chiến dịch bảo vệ nhóm thuộc nguy cơ cao, số ca nhập viện, tử vong đang có xu hướng giảm. Cụ thể, ngày 7/12, TP có 75 ca tử vong; ngày 20/12, số ca tử vong giảm còn 28; ngày 21/12 còn 46 ca; ngày 22/12 còn 44 ca.

TP.HCM có 2 đơn vị mua kit test của Công ty Việt Á

Thông tin về việc mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á, Chánh Văn phòng Sở Y tế Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết, sau khi rà soát, Sở Y tế TP ghi nhận có 2 đơn vị là bệnh viện của TP đã mua sắm kit xét nghiệm của Công ty Việt Á. Trong đó, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch với số lượng 1.250 kit, Bệnh viện TP Thủ Đức với 65.870 kit. Hiện nay các cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh ở các đơn vị này.

Liên quan đến việc Công ty Việt Á nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu (Công an TP.HCM) cho hay, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an yêu cầu các Cục nghiệp vụ và Công an các địa phương trong cả nước thực hiện mục tiêu kép về công tác đảm bảo an ninh trật tự gắn với phòng chống dịch COVID-19, xuyên suốt các hoạt động Công an TP đều chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, lợi dụng dịch bệnh để trục lợi.

Theo đó, Công an TP.HCM cũng là đơn vị đầu tiên trong cả nước phát hiện và xử lý hình sự hành vi tham ô, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ để trục lợi liên quan đến thuốc điều trị COVID-19 và tiêm vắc xin.

Cụ thể, trên lĩnh vực kinh tế, Công an TP TPHCM đã khởi tố 18 vụ liên quan về các hành vi: sản xuất vật tư y tế giả, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ để trục lợi, tham ô tài sản, lừa đảo mua bán vật tư y tế giả. Hiện nay, Công an TP đang tiếp tục phối hợp với ngành Y tế và các lực lượng chức năng rà soát, nắm tình hình chung về công tác mua sắm trang thiết bị vật tư y tế thời gian vừa qua để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có.