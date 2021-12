Toyota sẽ chi 1,3 tỉ USD cho nhà máy sản xuất pin ô tô điện tại Bắc Carolina

Toyota sẽ xây dựng một nhà máy sản xuất pin trị giá 1,29 tỉ USD ở Bắc Carolina trong nỗ lực đưa một số chuỗi cung ứng xe điện của mình sang Mỹ. Tin tức này xuất hiện ngay sau thông báo của Toyota rằng họ sẽ đầu tư khoảng 13,6 tỉ USD vào công nghệ pin trong thập kỷ tới, bao gồm cả khoản đầu tư 9 tỉ USD vào sản xuất, khi họ cố gắng điện khí hóa dòng xe của mình.

Chris Reynolds, Giám đốc hành chính của Toyota Motor Bắc Mỹ, cho biết Toyota có kế hoạch chi 1,29 tỉ USD cho nhà máy mới trong thập kỷ tới, nhưng quá trình sản xuất tại nhà máy dự kiến bắt đầu vào năm 2025. Trong năm đầu tiên, Toyota có kế hoạch sản xuất 1,2 triệu bộ pin cho các dòng xe điện sắp ra mắt của mình, Reynolds cho biết.

“Khoản đầu tư này, mà tôi tin rằng cho đến nay là khoản đầu tư vốn tư nhân lớn nhất trong lịch sử Bắc Carolina, sẽ tạo ra ít nhất 1.750 việc làm mới và giúp chúng tôi phát triển và nội địa hóa sản xuất pin ô tô, sẽ mở đường cho các loại xe điện chạy bằng pin được chế tạo tại Mỹ”, Reynolds nói trong một cuộc họp báo.

Theo News & Observer, Ủy ban Đầu tư Kinh tế Bắc Carolina đã phê duyệt gói ưu đãi thuế trị giá 438,7 triệu USD để khuyến khích Toyota xây dựng tại bang này.

Ted Ogawa, Giám đốc điều hành của Toyota Motor Bắc Mỹ, cho biết: “Tương lai của di động là điện khí hóa. North Carolina cung cấp các điều kiện thích hợp cho khoản đầu tư này, bao gồm cơ sở hạ tầng, hệ thống giáo dục chất lượng cao, khả năng tiếp cận với lực lượng lao động đa dạng và có tay nghề cao, và một môi trường kinh doanh công bằng”.

Nhà máy sản xuất pin của Toyota là cơ sở mới nhất được lên kế hoạch khi các công ty ô tô đang tranh giành để tăng cường sản xuất xe điện. Chiếc xe điện tầm xa đầu tiên của Toyota, chiếc SUV nhỏ gọn BZ4X, dự kiến ​​sẽ được ra mắt vào giữa năm 2022.

Ford và nhà sản xuất pin SK Innovation của Hàn Quốc cũng đang chi 11,4 tỉ USD cho một số nhà máy mới ở Tennessee và Kentucky, trong khi General Motors đang lên kế hoạch cho 4 nhà máy pin mới ở Mỹ với đối tác LG Chem. Tại châu Âu, Volkswagen đang đặt mục tiêu có 6 nhà máy sản xuất pin hoạt động vào năm 2030. Ngoài ra, Tesla cũng sắp hoàn thành nhà máy sản xuất pin ở Berlin, nơi sẽ sản xuất 250GWh - gần tương đương với công suất sản xuất pin thế giới hiện tại.

Trên toàn cầu, sản lượng pin dự kiến ​​sẽ tăng từ 95,3GWh vào năm 2020 lên 410,5GWh vào năm 2024, theo GlobalData, một công ty phân tích và dữ liệu.

Mặc dù Toyota là công ty đi đầu trong lĩnh vực ô tô hybrid xăng-điện với Prius, nhưng theo báo cáo, Toyota đã coi hybrid là một biện pháp cơ bản cho đến khi pin nhiên liệu hydro trở nên phổ biến. Giờ đây, Toyota đang bắt kịp những công ty khác như Nissan và được cho là đã vận động hành lang để làm chậm quá trình chuyển đổi sang xe điện của Hoa Kỳ.

Hiện tại, Toyota đã có một số nhà máy lắp ráp ô tô và sản xuất động cơ trên khắp miền Nam, bao gồm ở Alabama, Kentucky, Tennessee, Texas và Tây Virginia.

Theo The Verge, The New York Times