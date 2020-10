Top 3 mẫu laptop gaming giá sinh viên đáng chú ý

1. Lenovo IdeaPad L340

Lenovo IdeaPad L340 (Ảnh: Notebook Check)

Điểm cộng

Lenovo IdeaPad L340 có chất lượng hoàn thiện tốt (Ảnh: Youtube)

IdeaPad L340 là một chiếc laptop gaming giá rẻ của hãng Lenovo. Theo đánh giá của trang Laptop Media, mặc dù là một sản phẩm giá rẻ nhưng IdeaPad L340 vẫn có chất lượng hoàn thiện tốt.

Lenovo IdeaPad L340 có đầy đủ các cổng kết nối cần thiết (Ảnh: Notebook Check)

IdeaPad L340 được trang bị đầy đủ các cổng kết nối cần thiết như cổng mạng LAN, HDMI, USB 3.1, giắc cẳm tai nghe 3.5 mm và cổng USB-C.

Lenovo IdeaPad L340 có trải nghiệm gõ phím tốt (Ảnh: Notebook Check)

Theo nhận định của Notebook Check, khung bàn phím của máy được làm chắc chắn, không xảy ra hiện tượng flex khi nhấn mạnh. Hành trình phím sâu, nhạy, bề mặt phím rông ôm cong tạo cảm giác rất thoải mái khi gõ phím.

Lenovo IdeaPad L340 có khả năng chơi hầu hết các tựa game phổ biến trên thị trường (Ảnh: Gadget Match)

Lenovo IdeaPad L340 được trang bị một cấu hình khá tốt khi sử dụng chip Core i5-9300H đi cùng với card đồ họa GTX 1050. Theo đánh giá của Laptop Media, với cấu hình trên IdeaPad L340 hoàn toàn có thể cân được hầu hết các tựa game phổ biến hiện nay ở mức low setting. Máy được trang bị 8 GB RAM và 1 TB HDD, người dùng hoàn toàn có thể nâng cấp lên bộ nhớ SSD để máy hoạt động mượt mà hơn.

Điểm trừ



Lenovo IdeaPad L340 không có vẻ ngoài của một chiếc laptop gaming hầm hố (Notebook Check)

Theo đánh giá của Laptop Media, thiết kế của Lenovo IdeaPad L340 quá đơn giản, không tôn lên được vẻ gaming hầm hố. Độ hoàn thiện bản lề của máy cũng chưa thực sự tốt, trang Notebook Check nhận định bản lề của IdeaPad L340 khá lỏng lẻo. Trackpad của máy cũng chưa thực sự mượt mà.

Theo đánh giá của trang Notebook Check, hệ thống tản nhiệt của IdeaPad L340 là khá yếu so với CPU và GPU của máy. Khi thực hiện các tác vụ nặng, máy sẽ nóng lên rất nhanh khiến cho máy bị giảm hiệu năng đi đáng kể.



Chất lượng hiển thị chưa thực sự tốt (Ảnh: Ungeek)

Chất lượng hiển thị trên Lenovo IdeaPad L340 cũng chưa thực sự tốt. Theo nhận xét của trang Notebook Check, khi để ý kỹ ta sẽ thấy màn hình của Lenovo IdeaPad L340 có phần rỗ nhẹ.

Hiện Lenovo IdeaPad L340 đang được bán tại Việt Nam với mức giá khoảng 17 triệu đồng.



2. Acer Nitro 5



Acer Nitro 5 (Ảnh: PC World)

Điểm cộng

Thiết kế gaming gai góc trên Acer Nitro 5 (Ảnh: Laptop Mag)

Acer Nitro 5 sở hữu một thiết kế gaming gai góc, tôn lên sự mạnh mẽ của một chiếc laptop gaming hiệu năng cao. Theo đánh giá của trang Notebook Check, Acer Nitro 5 có độ hoàn thiện tốt. Mặc dù được làm hầu hết bằng chất liệu nhựa nhưng khi sử dụng máy vẫn cho cảm giác chắc chắn. Viền màn hình của Acer Nitro 5 đã được làm mỏng và chắc chắn hơn so với phiên bản trước đó.

Acer Nitro 5 có đầy đủ cổng kết nối (Ảnh: Laptop Mag)

Acer Nitro 5 có đầy đủ các cổng kết nối cần thiết như cổng mạng LAN, HDMI, USB-A, USB-C và giắc cắm tai nghe 3.5 mm.

Acer Nitro 5 cho trải nghiệm gõ phím tốt (Ảnh: Latop Mag)

Theo nhận định của trang Laptop Mag, bàn phím trên Acer Nitro 5 cho cảm giác gõ tốt, hành trính phím sâu, độ nảy tốt. Chưa dừng lại ở đó bàn phím của Acer Nitro 5 còn được tích hợp hệ thồng đèn LED 4 vùng đem đến sự bắt mắt khi sử dụng.

Hệ thống tản nhiệt trên Acer Nitro 5 hoạt động rất tốt và ổn định. Theo trải nghiệm của trang Laptop Mag, khi thực hiện các tác vụ nặng như edit, render video hay chơi game thì nhiệt độ CPU chỉ rời vào khoảng 80 độ C, GPU chỉ vào khoảng 60 độ C. Đây là một mức nhiệt tốt so với những đối thủ cùng phân khúc trên thị trường.



Theo Laptop Mag, khả năng tản nhiệt tốt trên Acer Nitro 5 một phần đến từ tính năng điều khiển quạt gió trên máy. Đây là một tính năng đặc biệt trên Acer Nitro 5 khi người dùng có thể điều khiển mức độ quạt gió của máy. Người dùng hoàn toàn có thể bật max công suất quạt tản nhiệt khi thực hiện các tác vụ nặng giúp giải tỏa đáng kể nhiệt độ.



Acer Nitro 5 không "ngán" bất kỳ tựa game nào (Ảnh: Latop Mag)

Acer Nitro 5 được trang bị chip Core i5-9300H và card đồ họa GTX 1650. Theo Notebook Check, với CPU và GPU tốt đi cùng với hệ thống tản nhiệt ổn định giúp cho Acer Nitro 5 có thể chơi hầu hết các tựa game khủng trên thị trường hiện nay.

Acer Nitro 5 sử dụng màn hình 15.6 inch FHD IPS (1920 x 1080) chống chói. Theo Notebook Check, đây là một chất lượng màn hình tốt so với mức giá. Người dùng có thể thoải mái chơi game, giải trí, thiết kế đồ họa trên chiếc máy này.



Về khả năng nâng cấp, theo Laptop Mag Acer Nitro 5 có thể nâng cấp thêm 1 thanh RAM. Máy cũng trang bị 2 khe SSD M2 để người dùng có thể dễ dàng nâng cấp. Đây là chi tiết chỉ có trên những chiếc laptop cao cấp.



Điểm trừ



Acer Nitro 5 chỉ sử dụng màn hình 60Hz (Ảnh: Latop Mag)

Màn hình của Acer Nitro 5 chỉ dừng lại ở mức 60Hz, theo Notebook Chekc đây là một điểm khá đang tiếc trên chiếc máy này. Cách bố trí cổng nguồn cũng là một điểm trừ của máy. Laptop Mag cho biết khi cắm sạc, dây sạc của máy sẽ che đi khe tản nhiệt. Măt Trackpad của Acer Nitro 5 được làm bằng nhựa nên khá rít khi sử dụng.

Hiện Acer Nitro 5 đang được bán trên thị trường với mức giá khoảng 18 triệu đồng.



3. Dell G7 7590



Dell G7 7590 (Ảnh: Laptop Mag)

Điểm cộng

Khác với những chiếc máy gaming hầm hố khác, Dell G7 7590 mang đến cho người dùng một thiết kế đơn giản, phù hợp cho những người làm việc tại văn phòng mà vẫn có nhu cầu gaming.



Phần vỏ máy được làm bằng kim loại (Ảnh: Laptop Mag)

Theo đánh giá của trang Laptop Mag, Dell G7 7590 có độ hoàn thiện tốt, máy được thiết kế mỏng nhẹ hơn so với phiên bản trước. Phần lớn máy được làm bằng chất liệu kim loại đem đến cảm giác chắc chắn cho người dùng. Phần bản lề cũng được làm chắc chắn. Viền màn hình trên chiếc Dell G7 7590 cũng đã được làm mỏng đi mang đến sự tinh tế cho chiếc máy, chất lượng màn hình cũng rất tốt.

Dell G7 7590 có đầy đủ các cổng kết nối (Ảnh: Laptop Mag)

Dell G7 7590 có đầy đủ các cổng kết nối cần thiết như USB-A, khe cắm thẻ SD, USB-C, giắc cắm tai nghe 3.5 mm, cổng HDMI.

Dell G7 7590 được trang bị cấu hình khủng (Ảnh: Latop Mag)

Theo nhận định của Laptop Mag, Dell G7 7590 sở hữu một cấu hình cực khủng khi được trang bị CPU Core i7-9750H đi cùng với card màn hình GTX 2060. Với cấu hình trên, Dell G7 7590 có thể thoải mái "chiến" các tựa game khủng hiện nay ở mức high setting.

Theo đánh giá của Notebook Check, khả năng tản nhiệt của Dell G7 7590 cũng rất tốt. Khi chơi game nhiệt độ CPU rơi vào khoảng 90 độ C, GPU rơi vào khoảng 80 độ. Dell G7 7590 có được khả năng tản nhiệt tốt như vậy là nhờ 2 khe gió tản nhiệt được thiết kế thêm ở 2 bên cạnh máy.



Điểm trừ



Bàn phím cho trải nghiệm gõ chưa thực sự tốt (Ảnh: Laptop Mag)

Theo đánh giá của Laptop Mag, phần trackpad trên Dell G7 7590 vân chưa được cải thiện. Trackpad của máy vẫn rất rít. Trong quá trình trải nghiệm, trang Laptop Mag cho biết Dell G7 7590 thỉnh thoảng xuất hiện hiện tượng quạt tản nhiệt kêu to bất thường. Trải nghiệm gõ phím trên Dell G7 7590 cũng chưa thực sự tốt, hành trình phím nông.

Hiện Dell G7 7590 đang có 2 phiên bản, phiên bản cao cấp có mức giá rơi vào khoảng 31 triệu đồng còn mức giá có cấu hình thấp hơn có mức giá khoảng 24 triệu đồng.

Dịch tổng hợp từ Notebook Check, Laptop Mag, Laptop Media