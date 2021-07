Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng các chỉ số phát triển trong cả 6 lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ TT&TT đều có bước tăng trưởng: doanh thu bưu chính đạt gần 900 triệu USD, tăng 23% so với cùng kỳ; sản lượng bưu gửi đạt trên 590 triệu bưu gửi, tăng trên 30% so với cùng kỳ.

Tổng doanh thu dịch vụ viễn thông đạt gần 66,5 nghìn tỉ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Tốc độ Internet di động có sự cải thiện tương đối rõ rệt, tăng 35,5% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu lĩnh vực công nghiệp ICT đạt 65 tỉ USD tăng trưởng khoảng 22% so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng số doanh nghiệp công nghệ số là 61.359. Số lượng DNCNS 6 tháng đầu năm 2021 so với 6 tháng đầu năm 2020 tăng 20,11%.

Nét nổi bật về công tác quản lý nhà nước trong 6 tháng đầu năm nay là Bộ TT&TT đã chỉ đạo thúc đẩy các doanh nghiệp viễn thông (DNVT) ký kết, triển khai kế hoạch tăng cường xử lý SIM rác, tin nhắn rác, cuộc gọi rác bằng cách áp dụng các giải pháp mới cả về công nghệ và cơ chế quản lý nội bộ. Ước tính số lượng sim rác đã giảm trên 60% so với cùng kỳ năm 2020; số lượng tin nhắn rác giảm 68,6%, số cuộc gọi rác giảm 32%.

Đặc biệt, Bộ TT&TT đã tích cực hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh triển khai Chính phủ điện tử, Chính phủ số: có 12 bộ, ngành và 49 tỉnh, thành phố triển khai xây dựng, cập nhật Kiến trúc Chính phủ điện tử 2.0; 11 bộ, ngành và 37 tỉnh thành phố đã ban hành Chương trình/Kế hoạch chuyển đổi số. Bộ TT&TT thúc đẩy Doanh nghiệp Công nghệ số triển khai xây dựng và công bố được 43 nền tảng số. Bộ TT&TT đã phối hợp, hỗ trợ Bộ Công an thực hiện kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin với các cơ sở dữ liệu (CSDL), hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa phương trên toàn quốc. Đến nay, 63/63 địa phương đã hoàn thành kết nối thử nghiệm CSDL quốc gia về dân cư.

Điểm đáng chú ý trong 6 tháng đầu năm nay, trong Báo cáo xếp hạng chỉ số An toàn, An ninh mạng toàn cầu của Liên Hợp Quốc năm 2021, Việt Nam vươn lên vị trí thứ 25 trong 194 quốc gia. So với năm 2019, Việt Nam đã tăng 25 bậc.

Tại hội nghị này, lãnh đạo Bộ TT&TT cũng đã triển khai những định hướng lớn của ngành TT&TT trong 6 tháng cuối năm như: tập trung xây dựng và hoàn thiện các chiến lược lớn như: Chiến lược phát triển hạ tầng bưu chính; Chiến lược phát triển hạ tầng số; Chiến lược dữ liệu quốc gia hướng tới Chính phủ số; Chiến lược An toàn không gian mạng quốc gia; Chiến lược quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam; Chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số và xã hội số; Chiến lược chuyển đổi số báo chí. Đồng thời, triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Đối với từng lĩnh vực cụ thể Bộ TT&TT chỉ đạo:

Về lĩnh vực bưu chính, Bộ TT&TT xây dựng và hoàn thiện nền tảng “Địa chỉ số”, đưa nền tảng Mã địa chỉ bưu chính trên nền tảng Bản đồ số đi vào cuộc sống, đến với từng hộ gia đình; bảo đảm tính chính xác, an toàn, bảo mật và tính riêng tư. Chỉ đạo các Doanh nghiệp công nghệ phát triển các sàn thương mại điện tử (TMĐT), nền tảng truy xuất nguồn gốc, thương hiệu gắn với người nông dân, đưa nông sản đến từng hộ gia đình cả nước.

Lĩnh vực viễn thông: Thúc đẩy việc triển khai đấu giá băng tần; Chỉ đạo doanh nghiệp viễn thông (DNVT) đẩy mạnh cung cấp 5G tại các khu CNTT tập trung, các khu công nghiệp, khu nghiên cứu, các trường đại học tiến tới việc sớm thương mại hóa dịch vụ 5G; triển khai các biện pháp nhằm phủ sóng BRDĐ, triển khai cáp quang tới 100% thôn, bản trong năm 2021. Xử lý triệt để tình trạng rác viễn thông (sim rác, tin nhắn rác, cuộc gọi rác).

Lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin: Tập trung thúc đẩy các bộ, ngành, địa phương triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình Chuyển đổi số quốc gia với 03 trụ cột chính lần lượt là: Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Hỗ trợ các bộ, ngành địa phương hoàn thành mục tiêu đưa 100% DVC trực tuyến đủ tiêu chuẩn lên mức độ 4, các mục tiêu quan trọng của phát triển Chính phủ điện tử. Hoàn thiện nền tảng công nghệ số tập trung toàn quốc giúp các tỉnh phòng chống Covid-19

Lĩnh vực an toàn, an ninh mạng: Thúc đẩy triển khai giải pháp phòng chống mã độc. Ban hành các Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ TT&TT về: trách nhiệm của các doanh nghiệp nền tảng trong việc đảm bảo an toàn, an ninh mạng quốc gia; về việc tổ chức triển khai diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn, an ninh mạng.Tiếp tục thúc đẩy phát triển hệ sinh thái tín nhiệm mạng, hệ sinh thái sản phẩm an toàn thông tin mạng Việt Nam.

Lĩnh vực kinh tế số: Xây dựng bộ chỉ tiêu thống kê, đo lường về kinh tế số và tính toán tỷ trọng kinh tế số trong GDP/GRDP; Đẩy mạnh triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa SMEs chuyển đổi số; Xây dựng và triển khai Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của Doanh nghiệp;

Lĩnh vực công nghiệp ICT: Hỗ trợ và thúc đẩy 100% địa phương ban hành kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số, gắn chặt với việc thực hiện chuyển đổi số quốc gia. Tiếp tục thúc đẩy, hỗ trợ các địa phương đảm bảo trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập thêm 02 Khu CNTT tập trung: Khu CNTT tập trung Yên Bình của tỉnh Thái Nguyên và Khu CNTT tập trung Bắc Ninh.