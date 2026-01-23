close Đăng nhập

Tổng bí thư chủ trì họp báo quốc tế

Tùng Lâm
Quỳnh An
Tùng Lâm Quỳnh An

Họp báo do Tổng bí thư chủ trì được tổ chức ngay sau khi bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Sáng nay (23/1), Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất.

Hội nghị diễn ra sau khi Đại hội XIV của Đảng bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm 200 đồng chí (180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết).

Theo thông lệ, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ nhất sẽ tiếp tục công tác nhân sự, trong đó có bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

14h00, Đại hội XIV của Đảng sẽ họp phiên bế mạc.

Danh sách 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Các đại biểu dự phiên thảo luận ở hội trường về các văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Quy trình bắt buộc khi bầu Ban Bí thư

Trước khi bế mạc Đại hội Đảng XIV, Ban Chấp hành Trung ương khóa mới sẽ tổ chức Hội nghị lần thứ nhất để bầu Ban bí thư theo 8 bước được quy định tại Quyết định 190-QĐ/TW.

Miền Bắc có nơi xuống gần 0 độ

Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc rét đậm, rét hại diện rộng; vùng núi có nơi nhiệt độ xuống gần 0 độ C, đợt rét dự báo còn kéo dài vài ngày tới.

Các đại biểu dự phiên thảo luận ở hội trường về các văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Quy trình bầu Tổng bí thư diễn ra như thế nào?

Đại hội Đảng XIV bắt đầu chuyển sang công tác nhân sự. Theo thông lệ, trước khi đại hội bế mạc, Ban Chấp hành Trung ương khóa mới sẽ họp Hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư và Ban bí thư.

Tinh gọn bộ máy là chìa khóa đưa đất nước vươn mình

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đặc biệt trong giai đoạn “nước rút” từ tháng 7/2025 đến nay, đã khẳng định đây là chủ trương rất đúng, rất trúng, có ý nghĩa lịch sử, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình ủng hộ.