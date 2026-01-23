Tổng bí thư chủ trì họp báo quốc tế

Họp báo do Tổng bí thư chủ trì được tổ chức ngay sau khi bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Sáng nay (23/1), Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất.

Hội nghị diễn ra sau khi Đại hội XIV của Đảng bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm 200 đồng chí (180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết).

Theo thông lệ, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ nhất sẽ tiếp tục công tác nhân sự, trong đó có bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

14h00, Đại hội XIV của Đảng sẽ họp phiên bế mạc.