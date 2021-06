Tối 19/6: Cả nước có 102 ca mắc COVID-19 mới, TP. HCM tăng "nóng" với 90 ca

Tin Covid-19 hôm nay 19/6 mới nhất

---

Tối nay, cả nước có 102 ca mắc COVID-19 mới, TP. HCM tăng "nóng" với 90 ca

Bộ Y tế cho biết: Tính từ 12h đến 18h ngày 19/6, cả nước có 102 ca mắc mới (BN12621-12900) gồm: 12 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Ninh Bình (8 ), Đà Nẵng (2), An Giang (1), Quảng Nam (1) và 90 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (31), Bắc Giang (18), Bình Dương (18), Bắc Ninh (7), Đà Nẵng (5), Long An (3), Lạng Sơn (2), Đồng Nai (2), Hà Tĩnh (2), Nghệ An (1), Nam Định (1); trong đó 81 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Hôm nay có 321 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Trong ngày 19/6, Việt Nam ghi nhận thêm 308 ca mắc mới gồm 15 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Ninh Bình (8 ), Đà Nẵng (2), Thanh Hoá (1), Hà Nam (1), Tây Ninh (1), An Giang (1), Quảng Nam (1); 293 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (135), Bắc Giang (49), Bắc Ninh (36), Bình Dương (30), Nghệ An (16), Đà Nẵng (6), Long An (6), Tiền Giang (3), Hà Tĩnh (3), Hoà Bình (2), Lạng Sơn (2), Đồng Nai (2), Lào Cai (1), Hà Nội (1), Nam Định (1); trong đó 258 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Chiều nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Giang đã đăng ký bổ sung trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 danh sách 178 ca bệnh (BN12676-BN12853) đã được phát hiện trước đó tại các khu vực phong toả, nay rà soát hoàn thành thông tin xét nghiệm.

Tính đến 18h ngày 19/6: Việt Nam có tổng cộng 11.213 ca ghi nhận trong nước và 1.687 ca nhập cảnh.

Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 9.936 ca, trong đó có 2.280 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

21 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Phòng, Tây Ninh, Gia Lai, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Trà Vinh, Thái Bình) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng.

Số lượng xét nghiệm từ 29/4, đến nay đã thực hiện 2.445.591 xét nghiệm cho 5.418.646 lượt người.

Số ca âm tính với SARS-CoV-2 (Lần 1: 395; Lần 2: 127; Lần 3: 131). Số ca tử vong: 64 ca. Số ca điều trị khỏi: 5.054 ca.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

An Giang

BN12642 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang: nam, 29 tuổi, địa chỉ huyện An Phú, tỉnh An Giang. Ngày 17/6, từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, đã được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm tại tỉnh An Giang. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 18/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Quảng Nam

BN12666 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Quảng Nam: nữ, 23 tuổi, địa chỉ tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Ngày 5/6, từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN5313 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Quảng Nam. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 19/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam.

TP. Đà Nẵng

BN12854-BN12855 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Đà Nẵng. Ngày 17/6, từ UAE nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay QH9305 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 19/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Ninh Bình

BN12861-BN12867, BN12899 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Ninh Bình. Ngày 18/6, từ Bờ Biển Ngà quá cảnh Qatar nhập cảnh Sân bay Nội Bài trên chuyến bay QR976 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Ninh Bình. Kết quả xét nghiệm ngày 19/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nình Bình.

Bình Dương

BN12621-BN12624, BN12628-BN12641, BN12467 ghi nhận tại tỉnh Bình Dương: là các trường hợp liên quan đến BN11132, BN11668, BN12461, BN12462, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 18/6 dương tính với SARS-CoV-2.

Đồng Nai

BN12625, BN12651 ghi nhận tại tỉnh Đồng Nai: 1 ca liên quan đến Công ty House Ware - Bình Dương, 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 18/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai.

Lạng Sơn

BN12626-BN12627 ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn: liên quan đến Khu công nghiệp Quang Châu - Bắc Giang, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 19/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.

Bắc Giang

BN12643, BN12649-BN12650, BN12653, BN12658, BN12661-BN12665, BN12667-BN12674 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: ngày 19/6 tỉnh Bắc Giang ghi nhận thêm 18 ca trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các Khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Nghệ An

BN12644 ghi nhận tại tỉnh Nghệ An: nam, 30 tuổi, địa chỉ tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; là F1 của BN12415, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 19/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An.

Long An

BN12645-BN12647 ghi nhận tại tỉnh Long An: F1 của BN12511, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 19/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An.

Hà Tĩnh

BN12648, BN12900 ghi nhận tại tỉnh Hà Tĩnh: là F1 của BN11356, BN8425, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 17/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Bắc Ninh

BN12652, BN12654-BN12657, BN12659-BN12660 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 3 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 2 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm, 1 ca liên quan đến ổ dịch Đại Phúc, 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Nam Định

BN12675 ghi nhận tại tỉnh Nam Định: nữ, 27 tuổi, địa chỉ tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định; liên quan đến Khu công nghiệp Đình Trám - Bắc Giang, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 18/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

TP. Đà Nẵng

BN12856-BN12860 ghi nhận tại TP. Đà Nẵng: là F1 của BN12437, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 19/6 dương tính với SARS-CoV-2.

TP. Hồ Chí Minh

BN12868-BN12898 ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 16 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 7 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục hưng, 1 ca liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh, 7 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

---

Thêm 2 ca mắc COVID-19 tử vong đều là người cao tuổi, nhiều bệnh nền

Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết: Việt Nam có 2 ca tử vong mới đều là người cao tuổi có bệnh lý nền nặng.

Ca thử vong thứ 63 là bệnh nhân 12151, nữ, 90 tuổi, sống tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Ngày 12/6, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và được điều trị tại cơ sở thu dung bệnh nhân COVID-19 đặt tại Công ty CP Đầu tư phát triển Fuji Bắc Giang.

Ngày 14/6, bệnh nhân ho có đờm, tức ngực, khó thở nhẹ, người mệt mỏi, được hội chẩn và chuyển đến Trung tâm Hồi sức tích cực tại BV Tâm thần Bắc Giang.

Ngày 16/6, bệnh nhân mệt mỏi, sốt 39°C, thở oxy dòng cao FiO2 90%, xuất hiện phù căng cứng cẳng tay trái, xuất huyết dưới da thành mảng, được đặt catheter tĩnh mạch trung tâm bù dịch, dùng thêm kháng sinh Linezolid, Meropenem.

Ngày 17/6, bệnh nhân mê sâu, thở gắng sức, được đặt nội khí quản thở máy hỗ trợ, đặt catheter động mạch theo dõi huyết động, lọc máu liên tục, dùng vận mạch noradrenalin, giãn cơ, an thần, bù dịch, albumin, nhưng tình trạng bệnh quá nặng, sốc không hồi phục, bệnh không đáp ứng điều trị.

Bệnh nhân tử vong lúc 3h44 ngày 18/6 vì viêm phổi nặng do SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển, sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan trên bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, hoại tử cẳng tay trái, lão suy.

Ca tử vong thứ 64 là bệnh nhân 3866, nam, 67 tuổi, sống tại Hà Trung, Thanh Hoá có tiền sử ung thư phế quản (T), di căn xương và màng phổi, theo dõi di căn dưới nhện.

Bệnh nhân điều trị ung thư phổi tại tại khoa Nội 2, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, ngày 15/5 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và được chuyển tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Bệnh nhân được điều trị và theo dõi tích cực, sử dụng thuốc chống viêm, điều chỉnh rối loạn đông máu và kháng sinh phổ rộng điều trị bội nhiễm.

Tuy nhiên bệnh nhân đáp ứng điều trị kém, tình trạng suy hô hấp tiến triển tăng, phải tiến hành can thiệp đặt ống nội khí quản, thở máy ngày 31/5. Bệnh nhân tuy được hồi sức tích cực, chăm sóc toàn diện, nhưng tình trạng tổn thương phổi không cải thiện, nhiễm trùng tiến triển nặng dần, rơi vào tình trạng sốc nhiễm khuẩn.

Bệnh nhân tiên lượng nguy cơ tử vong cao, được hội chẩn bệnh viện và trao đổi với người nhà tình trạng bệnh, gia đình xin chăm sóc giảm nhẹ. Bệnh nhân tử vong hồi 0h45 ngày 19/6 vì viêm phổi do SARS-CoV-2, sốc nhiễm khuẩn, nhiễm nấm candida xâm lấn, trên bệnh nhân ung thư phế quản trái giai đoạn IV, di căn màng phổi và xương.

---

Trưa nay 19/6, thêm 112 ca mắc mới, TP. HCM tiếp tục "nóng" với 64 ca

Trưa nay Bộ Y tế cho biết, cả nước có 112 ca mắc mới gồm 3 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thanh Hóa (1), Hà Nam (1), Tây Ninh (1) và 119 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (64), Bắc Giang (22), Bắc Ninh (14), Long An (3), Hòa Bình (2), Nghệ An (2), Lào Cai (1), Hà Nội (1); trong đó 91 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

TP HCM đang trở thành điểm dịch "nóng". Số lượng ca nhiễm tăng nhanh.

Tính đến 12h ngày 19/6: Việt Nam có tổng cộng 10.945 ca ghi nhận trong nước và 1.675 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 9.375 ca, trong đó có 1.938 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

23 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Nam Định, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Phòng, Tây Ninh, Gia Lai, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Trà Vinh, Thái Bình) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng. Số lượng xét nghiệm từ 29/4 đến nay đã thực hiện 2.311.345 xét nghiệm cho 5.147.851 lượt người.

Tình hình điều trị: Số ca âm tính với SARS-CoV-2 (Lần 1: 415, Lần 2: 100, Lần 3: 71). Số ca tử vong: 62 ca. Số ca điều trị khỏi: 4.733 ca.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

Thanh Hóa

BN12514 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Thanh Hóa: nữ, 29 tuổi, địa chỉ tại huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Ngày 6/5, từ Malaysia nhập cảnh Sân bay Cần Thơ và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tiền Giang. Sau khi hoàn thành cách ly tập trung 21 ngày chuyển tự cách ly tại nhà ở Thanh Hóa. Kết quả xét nghiệm ngày 18/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa.

Hà Nam

BN12515 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Hà Nam: nữ, 46 tuổi, địa chỉ tại TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 18/6, từ Bờ Biển Ngà quá cảnh Qatar nhập cảnh Sân bay Nội Bài trên chuyến bay QR976 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Hà Nam. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 18/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Hà Nam.

Tây Ninh

BN12538 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh: nam, 49 tuổi, địa chỉ huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Ngày 15/6, từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 18/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Hòa Bình

BN12509-BN12510 ghi nhận tại tỉnh Hòa Bình: là F1 của BN11797, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 18/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Long An

BN12511-BN12513 ghi nhận tại tỉnh Long An: đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 18/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hậu Nghĩa, tỉnh Long An.

Bắc Ninh

BN12516-BN12528, BN12556 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 5 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 6 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm, 2 ca liên quan đến ổ dịch Vân Dương, 1 ca là F1 của BN10456, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 17-18/6 dương tính với SARS-CoV-2.

Bắc Giang

BN12529, BN12532-BN12537, BN12539, BN12541-BN12553, BN12555 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các Khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Nghệ An

BN12530-BN12531 ghi nhận tại tỉnh Nghệ An: 1 ca sàng lọc trong khu vực phong tỏa, 1 ca là F1 của BN12415, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 18/6 dương tính với SARS-CoV-2.

Lào Cai

BN12540 ghi nhận tại tỉnh Lào Cai: nữ, 28 tuổi, địa chỉ tại TP. Lào Cai; là F1 của BN12255, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 18/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.

TP. Hà Nội

BN12554 ghi nhận tại TP. Hà Nội: nữ, 62 tuổi, địa chỉ tại huyện Đông Anh, TP. Hà Nội; là F1 của BN9521, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 18/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bắc Thăng Long, TP. Hà Nội.

TP. Hồ Chí Minh

BN12557-BN12620 ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 15 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 4 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục hưng, 32 ca liên quan đến BN11993, 13 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Thông tin tiêm chủng: Có thêm 249.915 người được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trong ngày 18/6. Tính đến 16h ngày 18/6, tổng cộng đã thực hiện tiêm 2.233.208 liều vaccine phòng COVID-19. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 là 105.856 người.

---

Khẩn: Hà Nội tìm người đi chung chuyến bay với bệnh nhân COVID-19 từ Tân Sơn Nhất về Thanh Hoá

Trưa nay, ngày 19/6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. Hà Nội đã phát thông báo tìm người đã đi trên chuyến bay VN1274 của Việt Nam Airlines từ sân bay Tân Sơn Nhất về sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa)

Liên quan đến bệnh nhân 12514, nữ, sinh năm 1992, sống ở thôn Lùm Nưa, xã Vạn Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội tìm người trên địa bàn TP. Hà Nội đã đi trên chuyến bay VN1274 của hãng hàng không Việt Nam Airlines từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) về sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa), hạ cánh khoảng 13h ngày 15/6.

Người đi chuyến bay trên phải tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với Trạm Y tế, Trung tâm Y tế trên địa bàn hoặc gọi điện thoại đến số 0969.082.115/0949.396.115.

---

Sáng 19/6: Thêm 94 ca mắc mới, TP. Hồ Chí Minh có tới 40 ca

Bộ Y tế cho biết, tính từ 18h ngày 18/6 đến 6h ngày 19/6 có 94 ca mắc mới (BN12415-12508) ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (40), Bắc Ninh (15), Nghệ An (13), Bình Dương (12), Bắc Giang (9), Tiền Giang (3), Hà Tĩnh (1), Đà Nẵng (1); trong đó 86 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 6h ngày 19/6, Việt Nam có tổng cộng 10.836 ca ghi nhận trong nước và 1.672 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 9.266 ca, trong đó có 1.938 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

23 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Nam Định, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Phòng, Tây Ninh, Gia Lai, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Trà Vinh, Thái Bình) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng. Số lượng xét nghiệm từ 29/4 đến nay đã thực hiện 2.311.345 xét nghiệm cho 5.147.851 lượt người.

Tình hình điều trị: Số ca âm tính với SARS-CoV-2 (Lần 1: 415; Lần 2: 100; Lần 3: 71). Số ca tử vong: 62 ca. Số ca điều trị khỏi: 4.733 ca.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

Nghệ An

BN12415-BN12419, BN12425, BN124330-BN12432, BN12434, BN12436, BN12438-BN1239 ghi nhận tại tỉnh Nghệ An: 1 ca liên quan đến Khu công nghiệp Quang Châu - Bắc Giang, 3 ca là các trường hợp F1, 4 ca liên quan đến huyện Diễn Châu, 5 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 17-18/6 dương tính với SARS-CoV-2.

Bắc Ninh

BN12420-BN12423, BN12426-BN12429, BN123433, BN12435, BN12440-BN12444 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 3 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 5 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm, 5 ca liên quan đến ổ dịch Đại Phúc, 1 ca là F1, 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 17-18/6 dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Tĩnh

BN12424 ghi nhận tại tỉnh Hà Tĩnh: nam, 61 tuổi, địa chỉ tại TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; là F1 của BN8425, BN8427, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 18/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

TP. Đà Nẵng

BN12437 ghi nhận tại TP. Đà Nẵng: nam, 59 tuổi, địa chỉ tại quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng; đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 18/6 dương tính với SARS-CoV-2.

Bắc Giang

BN12445-BN12453 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các Khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Bình Dương

BN12454-BN12462, BN12464-BN12465, BN12467 ghi nhận tại tỉnh Bình Dương: là các trường hợp F1, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Tiền Giang

BN12463, BN12466, BN12468 ghi nhận tại tỉnh Tiền Giang: trong khu vực phong tỏa, liên quan đến BN10630. Kết quả xét nghiệm ngày 17/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi Tiền Giang.

TP. Hồ Chí Minh

BN12469-BN12508 ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 38 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 1 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục hưng, 1 ca liên quan đến trụ sở UBND Quận 7, TP Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.