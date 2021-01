Tín dụng tăng 150.000 tỉ đồng trong 10 ngày cuối năm 2020

Trong bản tin thị trường tiền tệ, trái phiếu tuần từ ngày 4/1 - 8/1/2021, CTCP Chứng khoán SSI (SSI) cho biết, trong 10 ngày cuối năm 2020, dư nợ tín dụng tăng trưởng thêm gần 2%, khoảng gần 150.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, thanh khoản các ngân hàng thương mại (NHTM) vẫn rất dồi dào, thị trường tiền tệ không có nhiều biến động.

Theo đó, lãi suất trên liên ngân hàng tiếp tục đi ngang ở mức 0,19%/năm với kỳ hạn qua đêm và 0,26%/năm với kỳ hạn 1 tuần. Lãi suất tiền gửi với khách hàng tổ chức cũng ổn định ở mức 2,5-3,8%/năm với kỳ hạn dưới 6 tháng, 3,7-5%/năm với kỳ hạn 6 đến dưới 12 tháng, 4,9- 5,8%/năm với kỳ hạn 12, 13 tháng.

SSI ước tính tăng trưởng tín dụng năm 2021 ở mức 13-14%, lãi suất tiền gửi vẫn giữ ở mức thấp trong nửa đầu 2021 và có thể nhích tăng vào nửa cuối 2021 do đầu ra tín dụng mạnh hơn.

Tỷ giá USD/VND giảm

Theo SSI, nhìn chung USD vẫn chịu áp lực giảm giá trong năm 2021 vì FED duy trì nới lỏng tiền tệ mạnh và tâm lý ưa thích rủi ro vẫn đóng vai trò chủ đạo trong bối cảnh phục hồi của nền kinh tế toàn cầu.

Tại Việt Nam, cung cầu ngoại tệ vẫn thuận lợi và tâm lý thị trường ổn định. Tỷ giá USD/VND niêm yết của các NHTM giảm 40 đồng/USD, về mức 22.940/23.150 và giảm 50 đồng/USD chiều mua vào và 30 đồng/USD chiều bán ra trên thị trường tự do, về mức 23.320/23.370. Tỷ giá trung tâm cũng giảm 10 đồng/USD về 23.121 đồng/USD.

Hiện USD vẫn nằm trong xu hướng giảm giá, cộng với việc Ngân hàng Nhà nước cho phép VND biến động một cách tự do hơn theo diễn biến thị trường và giảm bớt sự can thiệp hàng ngày, và tất cả điều này có thể giúp VND tăng giá nhẹ so với USD trong năm 2021./.