Tin COVID-19 ngày 1/8: Cả nước ghi nhận 8.620 ca mắc mới trong ngày, 4.423 bệnh nhân khỏi bệnh

Tin Covid-19 hôm nay 1/8

Đang cập nhật thêm...

---

Tối 1/8, cả nước có thêm 4.246 ca mắc COVID-19 mới, riêng TP. HCM có 2.025 ca

Bộ Y tế cho biết: Tính từ 6h đến 18h30 ngày 1/8 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.246 ca mắc mới, trong đó 21 ca nhập cảnh và 4.225 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (2.025), Bình Dương (764), Khánh Hòa (298), Long An (251), Đồng Nai (163), Bà Rịa - Vũng Tàu (138), Tây Ninh (102), Cần Thơ (100), Đồng Tháp (70), Sóc Trăng (53), Bến Tre (50), Bình Thuận (32), Phú Yên (27), Bình Phước (20), Bình Định (16), Đắk Lắk (15), Thừa Thiên Huế (14), Hà Nội (14), Quảng Nam (11), Trà Vinh (9), Gia Lai (6), Kon Tum (6), Quảng Ngãi (5), Hải Dương (5), Lâm Đồng (4), Hà Giang (4), Quảng Bình (4), Hậu Giang (4), Ninh Thuận (3), Hà Tĩnh (3), Nghệ An (3), Đắk Nông (2), Thanh Hóa (2), Thái Nguyên (1), Bạc Liêu (1) trong đó có 1.123 ca trong cộng đồng.

Trong ngày 1/8 ghi nhận 8.620 ca mắc mới, trong đó 23 ca nhập cảnh và 8.597 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (4052), Bình Dương (2179), Long An (569), Đồng Nai (425), Khánh Hoà (298), Bà Rịa - Vũng Tàu (184), Tây Ninh (102), Cần Thơ (100), Đồng Tháp (86), Bến Tre (82), Hà Nội (81), Sóc Trăng (53), Vĩnh Long (50), Phú Yên (49), Hậu Giang (41), Bình Thuận (32), Trà Vinh (31), Kiên Giang (24), An Giang (21), Bình Phước (20), Bình Định (16), Đắk Lắk (15), Thừa Thiên Huế (14), Quảng Nam (11), Thanh Hóa (8 ), Hải Dương (7), Kon Tum (7), Gia Lai (6), Quảng Ngãi (5), Lâm Đồng (4), Hà Giang (4), Quảng Bình (4), Quảng Trị (3), Ninh Thuận (3), Hà Tĩnh (3), Nghệ An (3), Đắk Nông (2), Hưng Yên (1), Thái Nguyên (1), Bạc Liêu (1) trong đó có 2.007 ca trong cộng đồng.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam: Tính đến chiều ngày 01/8, Việt Nam có 154.306 ca mắc trong đó có 2.262 ca nhập cảnh và 152.044 ca mắc trong nước.

Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 150.474, trong đó có 40.383 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 4/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Điện Biên, Quảng Ninh, Bắc Kạn.

Có 9 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định.

- 4.423 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 01/8. - Tổng số ca được điều trị khỏi: 43.157 ca. - Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 432 ca. - Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 18 ca. - Trong 24 giờ qua đã thực hiện 143.141 xét nghiệm cho 179.127 lượt người. - Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 6.213.144 mẫu cho 17.535.773 lượt người. Tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 6.203.866 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 5.583.255 liều, tiêm mũi 2 là 620.611 liều.

---

Tối nay, Hà Nội có thêm 16 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 9 ca lây nhiễm cộng đồng

Tối nay, ngày 1/8, Sở Y tế Hà Nội cho biết: Từ 12 giờ ngày 1/8 đến 18 giờ ngày 1/8, thành phố đã phát hiện 16 ca mắc COVID-19 mới trong đó 7 ca phát hiện tại khu cách ly và 9 ca phát hiện tại cộng đồng.

Phân bố theo chùm ca bệnh: Ho sốt thứ phát (13); Liên quan nhà thuốc 95 Láng Hạ - Đống Đa (1); LQ Bắc Ninh (1), Liên quan BV Phổi HN (1).

Như vậy, tính từ 18 giờ ngày 31/7 đến 18 giờ 1/8, Hà Nội đã ghi nhận 73 trường hợp mắc mới.

16 ca mắc COVID-19 mới gồm các bệnh nhân sau:

Thuộc chùm ho sốt thứ phát

(1) C.T.X, nữ, 1963, sống ở thôn 9 Bùng, Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội. Bệnh nhân liên quan chợ Bùng ngày 27/7 có triệu chứng mệt mỏi, ngày 30/7 có triệu chứng được lấy mẫu XN kết quả dương tính.

(2) P.T.H, nữ, 1992, sống ở 45 Mã Mây, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, liên quan BN 123669, ngày 29/7 xuất hiện đau rát họng, ho, ớn lạnh, giảm vị giác, được lấy mẫu XN kết quả dương tính.

(3) H.G.L, nữ, 2013, sống ở Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, liên quan BN 123669, ngày 31/7 xuât hiện ho được lấy mẫu XN kết quả dương tính.

(4) H.L.C, nữ, 2014, sống ở Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, liên quan BN 123669, ngày 31/7 xuât hiện sốt, ho và chảy nước mũi được lấy mẫu XN kết quả dương tính.

(5) N.T.T, nữ, 1985, sống ở Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, là F1 (vợ) của BN Ngô Đức Quân, ngày 31/7 được lấy mẫu XN kết quả dương tính.

(6) N.T.H, nữ, 1982, sống ở Giải Phóng, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, là F1 của BN134073, ngày 27/7 đã XN lần 1 âm tính và CLTT, ngày 31/7 lấy mẫu lần 2 kết quả dương tính.

(7) Đ.V.T, nam, 1997, sống ở Lĩnh Nam, Hoàng Mai, là F1 của BN114692, ngày 27/7 được CLTT và XN lần 1 âm tính, ngày 31/7 XN lần 2 kết quả dương tính.

(8) N.C.T, nam, 1947, sống ở Phường Thanh Nhàn; Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, là F1(chồng) của BN128585, ngày 27/7 xuất hiện sốt ho vào viện Thanh Nhàn đã XN L1 âm tính và cách ly; ngày 01/8 xét nghiệm dương tính (BV Thanh Nhàn)

(9) N.H.H, nam, 1980, sống ở Kính Nỗ, Uy Nỗ, Đông Anh, là F1 của BN145779, lấy mẫu XN ngày 31/7 kết quả dương tính (BV Đức Giang)

(10) N.V.T, nam, 1992, sống ở Kính Nỗ, Uy Nỗ, Đông Anh, là F1 của BN145779, lấy mẫu XN ngày 31/7 kết quả dương tính (BV Đức Giang)

(11) C.V.Đ, nam, 1968, sống ở An Sơn, Đông Sơn, Chương Mỹ, là F1 BN141161 tx lần cuối 30/7, ngày 31/7 lấy mẫu XN kết quả dương tính.

(12) Vũ Đình Chính, nam, 1997, sống ở Nam Dư, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội. BN là F1 của BN101259 tiếp xúc ngày 22/7. BN được lấy mẫu 25/7 âm tính; 26/7 vào khu cách ly tập trung. Ngày 31/7 BN có triệu chứng sốt, rát họng được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện)

(13) N.C.T, nữ, 1998, sống ở Văn Chương, Đống Đa. BN sống trong khu vực phong tỏa ngày 31/7 xuất hiện sốt; đau họng vào BV Thanh Nhàn điều trị, được lấy mẫu 31/7 kết quả dương tính

Chùm liên quan Bắc Ninh

(1) T.H.A, nam, 1998, sống ở Phú Diễn- Bắc Từ Liêm, là F1 của BN44187 đã XN 2 lần âm tính và CLTT từ trước, ngày 31/7 xuất hiện sốt được lấy mẫu XN kết quả dương tính.

Chùm Nhà thuốc 95 Láng Hạ

(1) L.M.H, nam, 2005, sống ở Thụy Khuê, Tây Hồ, là F1 (con) của BN BN72736, đã được CLTT và XN lần 1 âm tính, ngày 31/7 được lấy mẫu XN kết quả dương tính.

Chùm BV Phổi HN

(1) Đ.T.M.H, nữ, 1998, sống ở Thanh Nhàn - HBT, là F1 (vợ) của BN114694, đã được CLTT và lấy mẫu 26/7 âm tính. 27/7 có triệu chứng chuyển bv Thanh Nhàn, ngày 1/8 XN KQ dương tính (BV Thanh Nhàn)

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 1.247ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 751 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 496 ca.

---

Trưa 1/8, Hà Nội tiếp tục có thêm 39 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có tới 35 ca lây nhiễm cộng đồng

Trưa nay, ngày 1/8, Sở Y tế Hà Nội cho biết: Từ 6 giờ ngày 1/8 đến 12 giờ ngày 1/8, Hà Nội đã phát hiện 39 ca mắc COVID-19 mới trong đó 4 ca phát hiện tại khu cách ly và 35 ca phát hiện tại cộng đồng.

Phân bố theo chùm ca bệnh: Sàng lọc ho sốt cộng đồng (1); Ho sốt thứ phát (33); Liên quan nhà thuốc 95 Láng Hạ - Đống Đa (2); Liên quan Tân mai - Hoàng Mai (1); Liên quan Bùi Thị Xuân -HBT (1), LQ Hồ Chí Minh (1).

Như vậy, tính từ 18 giờ ngày 31/7 đến 12 giờ 1/8, Hà Nội đã ghi nhận 57 trường hợp mắc mới.

39 ca mắc mới gồm các bệnh nhân sau:

Chùm ho sốt thứ phát (22)

(1) M.V.L, nam, 1983, sống ở Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì. Bệnh nhân là F1 sống cùng nhà với BN 134135, tx lần cuối ngày 30/7, ngày 31/7 được lấy mẫu XN kết quả dương tính.

(2) N.H.V, nữ, 2011, sống ở Đại Cát 1, Liên Mạc, Bắc Từ Liêm. Bệnh nhân là F1 (con) của BN 145791, 31/7 được TTYT Bắc Từ Liêm lấy mẫu XN kết quả dương tính.

(3) T.H.L, nam, 2002, sống ở Doãn Kế Thiện, Mai Dịch, Cầu Giấy. Bệnh nhân là F1 của BN 123648, ngày 29/7 xuất hiện sốt và đau họng được lấy mẫu XN kết quả dương tính.

(4) Đ.V.Q, nam, 2001, sống ở Ngô Sỹ Liên, Văn Miếu, Đống Đa

Dịch tễ: là F1 của BN 134130, tx lần cuối ngày 25/7 (nhận cơm từ F0), ngày 31/7 được lấy mẫu XN kết quả dương tính.

(5) H.V.H, nam, 2005, sống ở Ngô Sỹ Liên, Văn Miếu, Đống Đa. Bệnh nhân là F1 của BN 134130, tx lần cuối ngày 25/7 (nhận cơm từ F0), ngày 31/7 được lấy mẫu XN kết quả dương tính.

(6) B.V.Đ, nam, 1988, sống ở Đào Tấn, Cống Vị, Ba Đình. Bệnh nhân là F1 của BN 134130, tx lần cuối ngày 25/7 (giao hàng cho F0), ngày 28/7 có triệu chứng mệt mỏi đau cơ, ngày 31/7 được lấy mẫu XN kết quả dương tính.

(7) N.T.B.N, nữ, 1996, sống ở thôn 2, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội. Bệnh nhân là F1 của BN 134071, ngày 29/7 đã được XN lần 1 âm tính và CLTT, ngày 31/7 xuất hiện triệu chứng sốt, ho được XN lần 2 kết quả dương tính.

(8) L.T.H, nữ, 1975, sống ở xóm Bến, Nguyễn Trãi, Thường Tín. Bệnh nhân là F1 với BN 145794 thường xuyên đi bán hàng tại chợ Phùng Khoang cùng F0, tx lần cuối 27/7, ngày 31/7 được lấy mẫu XN kết quả dương tính.

(9) N.V.L, nam, 1979, sống ở La Uyên, Tân Minh, Thường Tín. Bệnh nhân là F1 (chồng) của BN145794 tx lần cuối ngày 30/7, ngày 31/7 được lấy mẫu XN kết quả dương tính.

(10) N.Q.D, nam, 2011, sống ở La Uyên, Tân Minh, Thường Tín. Bệnh nhân là F1 (con) của BN145794 tx lần cuối ngày 30/7, ngày 31/7 được lấy mẫu XN kết quả dương tính.

(11) N.T.L, nữ, 2003, sống ở La Uyên, Tân Minh, Thường Tín. Bệnh nhân là F1 (con) của BN145794 tiếp xúc lần cuối ngày 30/7, ngày 31/7 được lấy mẫu XN kết quả dương tính.

(12-19) (12) L.T.N, nữ, 1959; (13) N.N.L, nữ, 1981; (14) N.C.H, nam, 1958; (15) N.T.G, nam, 1978; (16) N.N.M, nam, 2011; (17) L.T.A, nữ, 1963; (18) N.G.B, nam, 2008; (19) N.V.P, nam, 1997 đều sống ở 11/92 Văn Chương, Văn Chương, Đống Đa.

Cả 8 BN là người sống cùng nhà tại là F1 của BN145748. Ngày 31/7 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện)

(20-23) 20- V.V.B, nam, 1951; 21- N.T.L, nữ, 1956; 22- V.H.N, nam, 1977; 23- V.T.A, nam, 2006, sống ở ngõ 170 Văn Chương, Văn Chương, Đống Đa.

Cả 4 BN là người sống cùng nhà (F1) của BN BN145748. Ngày 31/7 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

(24-25) 24-N.V.B, nam, 2004; 25- N.V.A, nam, 2009., sống ở Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì. Cả 2 BN sống cùng nhà (đều là F1) của BN 134138 tiếp xúc ngày 24/7. Ngày 30/7 BN xuất hiện sốt, mệt mỏi, đau họng, đau đầu, ngày 31/7 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện)

(26)-(27) 26. Đ.M.H, nữ, 1993. 27. H.L.C, nữ, 1959, sống ở Vọng Hà, Chương Dương. Bệnh nhân là F1 (vợ và con) sống cùng nhà BN 145767 tiếp xúc lần cuối ngày 30/7, test nhanh dương tính vào BV Thanh Nhàn 30/7 kết quả XN PCR dương tính.

(28) Đ.B.Đ, nam, 2010, sống ở nhà 17 ngõ105 Vọng Hà, Hoàn Kiếm. Bệnh nhân là F1 của BN145767 . Ngày 31/7 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện)

(29) Đ.T.H, nữ, 1988, sống ở nhà 17 ngõ 105 Vọng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm. Bệnh nhân là F1 của BN 145767, ngày 31/7 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện)

(30) L.T.H.A, nữ, 2015, sống ở Đội 4 Hưng Hiền, Hiền Giang, Thường Tín. Bệnh nhân là F1 (cháu) của BN 145767, (con) của Đỗ Minh Hiếu. Ngày 31/7 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện)

(31). N.T.L, nữ, 1954, sống ở Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì. Bệnh nhân là F1 BN 114598, đã được XN lần 1âm tính ngày 27/7 và chuyển CLTT, ngày 31/7 xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện)

(32) Đ.A.D, nam, 1998, sống ở Long Biên. Bệnh nhân là F1 của BN 133686 tx lần cuối 30/7, 31/7được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

(33) N.T.N, nữ, 1951, sống ở Chương Dương, Hoàn Kiếm. Bệnh nhân là người trong khu vực phong tỏa, ngày 31/7 xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện)

Chùm nhà thuốc Đức Tâm 95 Láng Hạ (2)

(1) H.K.T, nam, 1980, sống ở Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, là F1 liên quan nhà thuốc Đức Tâm 95 Láng Hạ, đã XN âm tính và CLTT từ trước, ngày 31/7/2021 xuất hiện triệu chứng sốt, ho được lấy mẫu XN kết quả dương tính.

(2) M.V.Q, nam, 1962 sống ở đường Láng, Láng Hạ, Đống Đa. Bệnh nhân có liên quan đến nhà thuốc 95 Láng Hạ. Ngày 31/7 BN đi khám tại BV Bạch Mai được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (BV Bạch Mai thực hiện).

Chùm Tân Mai – Hoàng Mai (1)

(1) B.C.A, nữ, 2003, sống ở Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội, là F1 của BN 60422 đã được CLTT và XN 2 lần âm tính, ngày 31/7 xuất hiện sốt ho được lấy mẫu XN kết quả dương tính.

Chùm Sàng lọc ho sốt (1)

(1) N.T.C, nữ, 1981, sống ở Ngọc Hồi, Thanh Trì, là người bán hàng tôm, cá thường xuyên lấy hàng tại chợ Tam Hiệp và Long Biên, ngày 31/7 được test nhanh sàng lọc tại TYT Ngọc Hồi nghi ngờ dương tính, lấy mẫu PCR kết quả dương tính.

Chùm Bùi Thị Xuân – HBT:

(1) N.A.T, nam, 2013, sống ở Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân là F1 (con) BN65670, xét nghiệm lần 1 âm tính ngày 20/7 và chuyển cách ly tập trung. Ngày 31/7 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Chùm TP. Hồ Chí Minh(1)

(1) N. B.P, nữ, 1984, sống ở Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm. Bệnh nhân là người trong khu vực phong tỏa. Ngày 31/7 xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 1.231 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 742 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 490 ca.

---

Sáng nay 1/8, Hà Nội phát hiện thêm 18 ca mắc COVID-19 mới

Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, tính từ 18 giờ ngày 31/7 đến 6 giờ ngày 1/8, Hà Nội ghi nhận 18 ca mắc mới trong đó 11 ca phát hiện tại khu cách ly và 7 ca phát hiện tại cộng đồng.

Số mắc mới thuộc 5 chùm ca bệnh và ở 8 quận, huyện gồm: Đông Anh (6), Thanh Trì (3), Hoàng Mai (2), Tây Hồ (2), Thanh Oai (2), Hai Bà Trưng (1), Cầu Giấy (1), Hoài Đức (1).

2 bệnh nhân thuộc chùm sàng lọc ho, sốt cộng đồng

1.N.Đ.Q, nam, sinh năm 1984.

2. N.T.H, nữ, sinh năm 1956

Cả hai bệnh nhân là mẹ con và đều ở Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, ngày 30/7 xuất hiện sốt, ho, đau họng, được làm test nhanh kháng nguyên (dương tính). Ngày 31/7, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR, kết quả dương tính.

10 bệnh nhân thuộc chùm ho, sốt thứ phát

1.N.Đ.N.N, nam, sinh năm 2019

2. N.N.H.L, nữ, sinh năm 2008

3. N.Đ.N.P, nam, sinh năm 2012

Các bệnh nhân trên có địa chỉ tại Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh và là F1 (con) của N.Đ.Q, ngày 31/7 được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính.

4. V.H.H, nữ, sinh năm 1979, xóm Trong, Uy Nỗ, Đông Anh, là F1 được lấy mẫu xét nghiệm ngày 31/7, kết quả dương tính.

5. N.T.S, nữ, sinh năm 1973, Đông Mác, Hai Bà Trưng, là F1 (vợ) của T.Q.H, được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 31/7, bệnh nhân có triệu chứng và được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

6. N.M.H, nam, sinh năm 2002, bến xe Giáp Bát, Giáp Bát, Hoàng Mai là của T.N.A, được lấy mẫu xét nghiệm ngày 31/7, kết quả dương tính.

7. N.T.H, nam, sinh năm 1985, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, là F1 của T.T.N, được lấy mẫu xét nghiệm ngày 31/7, kết quả dương tính.

8. N.V.Q, nam, sinh năm 1964

9. N.Q.H, nam, sinh năm 2014

10. N.V.Q, nam, sinh năm 1964

Cả ba bệnh nhân đều có địa chỉ tại Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì, là F1 của các bệnh nhân đã dương tính trước đó. Ngày 31/7, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

2 bệnh nhân thuộc chùm liên quan nhà thuốc 95 Láng Hạ, Đống Đa

1. Đ.T.K.O, nữ, sinh năm 1960, Thụy Khuê, Tây Hồ, là F1 của N.T.T.L, được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 âm tính, cách ly tập trung từ ngày 23/7. Ngày 31/7 có triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

2. L.M.T, nam, sinh năm 1974, Thụy Khuê, Tây Hồ, là F1 của L.H.Y, được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung tại Binh đoàn 12, có kết quả xét nghiệm dương tính ngày 31//7.

2 bệnh nhân thuộc chùm ca bệnh Tân Mai, Hoàng Mai

1.B.T.L, nữ, sinh năm 1973, An Khánh, Hoài Đức là F1 của N.T.N, được lấy mẫu xét nghiệm (âm tính) và chuyển cách ly tập trung tại Trường Đại học Lâm Nghiệp. Ngày 30/7, bệnh nhân có triệu chứng sốt, được lấy mẫu xét nghiệm, ngày 31/7 có kết quả dương tính.

2. P.H.Q, nam, sinh năm 1981, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, là F1 (đồng nghiệp) của H.T.P, được xét nghiệm lần 1 (âm tính), chuyển cách ly tập trung ngày 22/7. Ngày 30/7, bệnh nhân xuất hiện sốt, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

2 bệnh nhân thuộc chùm liên quan bệnh viện Phổi Hà Nội

1. H.N.L, nữ, sinh năm 1993, Cự Khê, Thanh Oai, là điều dưỡng tại khoa nội 1- Bệnh viện Phổi Hà Nội, cách ly tại cơ quan từ ngày 26/7. Ngày 31/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR, kết quả dương tính.

2. N.B.K, nam, sinh năm 1941, Mỹ Hưng, Thanh Oai, là bệnh nhân điều trị tại khoa nội 5 của Bệnh viện Phổi Hà Nội từ ngày 8/7. Ngày 31/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Như vậy, tính từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội đã có 1.192 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 được ghi nhận, trong đó có 707 trường hợp tại cộng đồng và 485 trường hợp tại khu cách ly.

---

Sáng nay 01/8, cả nước có 4.374 ca mắc COVID-19 mới

Bộ Y tế cho biết: Tính từ 19h ngày 31/7 đến 6h ngày 01/8 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.374 ca mắc mới, trong đó 02 ca nhập cảnh và 4.372 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (2.027), Bình Dương (1.415), Long An (318), Đồng Nai (262), Hà Nội (67), Vĩnh Long (50), Bà Rịa - Vũng Tàu (46), Hậu Giang (37), Bến Tre (32), Kiên Giang (24), Phú Yên (22), Trà Vinh (22), An Giang (21), Đồng Tháp (16), Thanh Hóa (6), Quảng Trị (3), Hải Dương (2), Kon Tum (1), Hưng Yên (1) trong đó có 884 ca trong cộng đồng.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam: Tính đến sáng ngày 01/8, Việt Nam có 150.060 ca mắc trong đó có 2.241 ca nhập cảnh và 147.819 ca mắc trong nước.

Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 146.249 ca, trong đó có 35.960 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 4/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Điện Biên, Quảng Ninh, Bắc Kạn.

Có 9 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định.

Bộ Y tế ban hành Quyết định số 3646/QĐ-BYT ngày 31/7/2021 về “Tiêu chí phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2” áp dụng trên phạm vi toàn quốc cho nhân viên y tế và các đối tượng khác được nhân viên y tế phân công đánh giá nguy cơ.

Bộ trưởng Bộ Y tế làm việc với Thành uỷ, Uỷ ban nhân dân TP. Cần Thơ, tỉnh Long An; trong đó có nội dung: Bộ Y tế sẽ đưa chuyên gia và hỗ trợ thiết bị để sẵn sàng đưa Trung tâm hồi sức quy mô 500 giường tại Cần Thơ vào hoạt động và thiết lập Trung tâm hồi sức tích cực quy mô 500 giường tại Nhà khách Tổng Liên đoàn Lao động (phường 3, TP.Tân An) tỉnh Long An.

TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận 1 triệu liều trong tổng số 5 triệu liều vaccine Vero Cell của Sinopharm do Công ty TNHH một thành viên Dược Sài Gòn (Sapharco) đàm phán, thương thảo, ký kết hợp đồng mua và nhập khẩu dưới sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

Hà Nội xây dựng Bệnh viện dã chiến hồi sức điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch quy mô 500 giường trên địa bàn phường Yên Sở, quận Hoàng Mai theo chỉ đạo của Bộ Y tế và TP. Hà Nội.