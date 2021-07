Tin Covid-19 hôm nay 6/7: Thêm 4 ca mắc COVID-19 tử vong đều là người cao tuổi

Tin Covid-19 hôm nay 6/7 mới nhất

Đang cập nhật thêm...

---

Thêm 4 ca mắc COVID-19 tử vong đều là người cao tuổi

Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết: Sáng nay, ngày 6/7, Việt Nam đã có 4 ca tử vong đều là những bệnh nhân nữ, cao tuổi, có tiền sử bệnh lý nền nặng.

CA TỬ VONG 91 là BN13881, 71 tuổi, sống ở Vinh Tân, Vinh, Nghệ An, có tiền sử mắc đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, thoái hóa khớp, hội chứng cushing điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Bệnh nhân vào viện ngày 23/6 với chẩn đoán viêm phổi do SARS-CoV-2 trên bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, hội chứng cushing.

Ngày 23/6, bệnh nhân xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính.

Ngày 5/7, bệnh nhân tử vong vì sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, viêm phổi nặng do COVID-19 biến chứng suy hô hấp tiến triển, trên bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, thoái hóa khớp, hội chứng cushing.

CA TỬ VONG 92 là BN19182, 62 tuổi, sống ở TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, bệnh thận mạn tính, rung nhĩ mạn tính điều trị ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 30/6 bệnh nhân vào viện và có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính với chẩn đoán viêm phổi do SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển trên bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, bệnh thận mạn tính, suy tim rung nhĩ mạn tính.

Ngày 3/7, bệnh nhân tử vong vì thuyên tắc phổi, sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi do SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển trên bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, bệnh thận mạn tính, suy tim rung nhĩ mạn tính.

CA TỬ VONG 93 là BN8581, 97 tuổi, sống ở Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh. Tiền sử: Tăng huyết áp nhiều năm, không điều trị thường xuyên.

Ngày 5/6, bệnh nhân xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính, bệnh nhân được nhập viện Đa khoa Khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Hà Tĩnh cách ly và điều trị, tình trạng bệnh nhân ho, khó thở tăng dần.

Ngày 9/6 bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, với chẩn đoán viêm phổi do SARS-CoV-2 trên bệnh nhân tăng huyết áp.

Ngày 4/7 bệnh nhân tử vong vì sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi do SARS-CoV-2, áp xe đùi phải, tăng huyết áp.

CA TỬ VONG 94 là BN3180, 62 tuổi, sống ở Hà Đông – Hà Nội.

Bệnh nhân được chẩn đoán ung thư tụy từ tháng 2 (có chỉ định phẫu thuật nhưng bệnh nhân từ chối can thiệp xin về nhà dùng thuốc nam), tăng huyết áp, đái tháo đường nhiều năm.

Bệnh nhân điều trị tại Khoa Gan Mật Tụy - Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, được chẩn đoán: Carcinoma đầu tụy xâm lấn, xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính.

Ngày 8/5 bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương điều trị. Chẩn đoán vào viện: Viêm phổi do SARS-CoV-2 trên bệnh nhân K tụy di căn gan, phổi, tăng huyết áp.

Ngày 5/7, bệnh nhân tử vong vì sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi do SARS-CoV-2, ung thư tụy di căn gan, phổi, tăng huyết áp, đái tháo đường.

---

Sáng 6/7: Thêm 277 ca mắc COVID-19 mới, TP. HCM có tới 230 ca

Bộ Y tế cho biết: Tính từ 19h ngày 5/7 đến 6h ngày 6/7, Việt Nam có 277 ca mắc mới (BN21036-21312) ghi nhận trong nước tại: TP. Hồ Chí Minh (230), Phú Yên (18), Đồng Nai (11), An Giang (10), Hưng Yên (5), Vĩnh Long (2), Hà Nam (1); trong đó 228 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 6h ngày 6/7: Việt Nam có tổng cộng 19.441 ca ghi nhận trong nước và 1.871 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 17.871 ca, trong đó có 5.248 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 14 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Phú Thọ, Hà Nam, Nam Định, Quảng Nam.

Có 8 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Bắc Kạn, Gia Lai, Kiên Giang, Cần Thơ, Ninh Thuận, Bến Tre, Thừa Thiên - Huế, Sóc Trăng. Số lượng xét nghiệm từ 29/4/2021 đến nay đã thực hiện 3.486.839 xét nghiệm cho 8.226.229 lượt người.

Tình hình điều trị: Số ca âm tính với SARS-CoV-2 (Lần 1: 311; Lần 2: 133; Lần 3: 72). Số ca tử vong: 90 ca. Số ca điều trị khỏi: 8.022 ca.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

Phú Yên

18 CA BỆNH (BN21036, BN21038-BN21054) ghi nhận tại tỉnh Phú Yên: là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 3-4/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Nam

1 CA BỆNH (BN21037) ghi nhận tại tỉnh Hà Nam: nam, 34 tuổi, địa chỉ tại huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam; liên quan đến Khu công nghiệp Quang Châu, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 5/7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Hà Nam.

Vĩnh Long

2 CA BỆNH (BN21055-BN21056) ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Long: 1 ca là trường hợp F1; 1 ca liên quan đến chợ Bình Điền - TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 5/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Hưng Yên

5 CA BỆNH (BN21657-BN21061) ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: 3 ca là các trường hợp F1; 2 ca liên quan đến Công ty tại huyện Yên Mỹ. Kết quả xét nghiệm ngày 5/7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Đồng Nai

11 CA BỆNH (BN21062-BN21072) ghi nhận tại tỉnh Đồng Nai: 5 ca liên quan đến chợ Hóc Môn - TP. Hồ Chí Minhh; 4 ca liên quan đến chợ Bình Điền - TP. Hồ Chí Minh; 2 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai.

An Giang

10 CA BỆNH (BN21073-BN21082) ghi nhận tại tỉnh An Giang: 8 ca là các trường hợp F1; 2 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 5/7 dương tính với SARS-CoV-2.

TP. Hồ Chí Minh

230 CA BỆNH (BN21083-BN21312) ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 186 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 44 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 243.769, trong đó: Cách ly tập trung tại Bệnh viện: 2.597; Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 55.407; Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 185.765

Thông tin tiêm chủng: Có thêm 13.988 người được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong ngày 5/7.

Tính đến 16 giờ ngày 5/7, tổng cộng đã thực hiện tiêm 3.903.105 liều vắc xin phòng COVID-19. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 là 226.858 người.

Chi tiết 13.988 người được tiêm tại 11 tỉnh/TP và các cơ sở y tế của Bộ Quốc phòng trong ngày 5/7 như sau:

1- Hà Nội: 3.752

2- Ninh Bình: 12

3- Lạng Sơn: 1.104

4- Cao Bằng: 108

5- Quảng Nam: 1.435

6- Phú Yên: 420

7- TP Hồ Chí Minh: 2.301

8- Tiền Giang: 1.559

9- Tây Ninh: 207

10- Cần Thơ: 710

11- Bình Dương: 228

12- BV/Viện/Trường: 1.976

13- BỘ QUỐC PHÒNG: 176

---

Trong ngày 5/7, Việt Nam ghi nhận thêm 1.102 ca mắc mới

1.102 ca mắc mới gồm 13 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Trà Vinh (12), Bà Rịa - Vũng Tàu (1) và 1089 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (641), Đồng Tháp (165), Bình Dương (131), Phú Yên (40), Khánh Hòa (18), Long An (15), An Giang (12), Tiền Giang (11), Hưng Yên (9), Đồng Nai (9), Bắc Giang (7), Bắc Ninh (4), Quảng Ngãi (4), Bình Phước (4), Bà Rịa - Vũng Tàu (4), Vĩnh Long (3), Bình Định (3), Tây Ninh (3), Hà Tĩnh (2), Lạng Sơn (1), Sóc Trăng (1), Nghệ An (1), Lâm Đồng (1); trong đó 974 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

---

Tính đến 19h ngày 5/7, Việt Nam có tổng cộng 19.164 ca ghi nhận trong nước và 1.871 ca nhập cảnh

Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 17.594 ca, trong đó có 5.248 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 14 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Phú Thọ, Hà Nam, Nam Định, Quảng Nam.

Có 8 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Bắc Kạn, Gia Lai, Kiên Giang, Cần Thơ, Ninh Thuận, Bến Tre, Thừa Thiên - Huế, Sóc Trăng. Số lượng xét nghiệm từ 29/4 đến nay đã thực hiện 3.486.839 xét nghiệm cho 8.226.229 lượt người.